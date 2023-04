«Τρένο» το Χρηματιστήριο - Ισχυρή εικόνα με έκρηξη τζίρου και νέα υψηλά

Ισχυροποίηση της εικόνας του ΧΑ, με άνοδο 1,59% και τζίρο που ξεπέρασε τα 134 εκατ. ευρώ. Ράλι για τράπεζες αλλά και επιμέρους μετοχές.

Πέριξ των υψηλών 9ετίας έφτασε το Χρηματιστήριο, συνεχίζοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο το ανοδικό σερί, κάνοντας το 11x11, με ράλι των τραπεζών.

Το ΧΑ κατάφερε να διαμορφώσει ένα «μαξιλάρι» πάνω από τις 1.100 μονάδες, αναμένοντας παράλληλα έναν ιδιαίτερα κρίσιμο Μάιο, με πυκνές εξελίξεις και με το ρητό «Sell in May and go Away»... να καραδοκεί! Βέβαια η εικόνα της αγοράς και η δυναμική της, δεν εμπνέουν φόβο για κάποιο ισχυρό pullback εάν φυσικά υπάρξει στις διεθνείς αγορές. Από την άλλη, κάποιες διορθωτικές κινήσεις αναμένονται, ούτως ώστε να αποκλιμακωθούν και οι ταλαντωτές που βρίσκονται σε υπεραγορασμένα επίπεδα σε κάποιες μετοχές.

Καταλύτης για την άνοδο του ΧΑ είναι η έκρηξη κερδοφορίας και συνολικά η ισχυρή εικόνα που εμφανίζουν τα αποτελέσματα των εισηγμένων. Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα επιτύχουν υψηλότερη κερδοφορία όχι μόνο σε σχέση με την προ πανδημίας εποχή αλλά της 15ετίας, από το 2007, όταν τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 11,3 δισ. ευρώ. Οι εισηγμένες θα μοιράσουν παράλληλα φέτος... δώρα ύψους 2,4 με 2,6 δισ. ευρώ σε μερίσματα, που είναι και το υψηλότερο από το 2009, δηλαδή το τελευταίο έτος πριν αρχίσει η μεγάλη οικονομική κρίση.

Η έκρηξη της κερδοφορίας οφείλεται και στο γεγονός ότι έλαβε χώρα σειρά σημαντικών επενδύσεων που δεν έγιναν την προηγούμενη δεκαετία λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ελληνική οικονομία και άρχισαν να αποδίδουν το 2022 μετά και από μια διετία προβλημάτων λόγω της πανδημίας. Αυτό αποτυπώνεται και στην πορεία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος καθώς παρατηρείται και παγκόσμια και διαχρονικά μια θετική συσχέτιση κερδοφορίας και ΑΕΠ.

Παράλληλα, την άκρως εποικοδομητική της στάση για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διατηρεί η HSBC, καθώς η πτώση κατά 15% από τα υψηλά τους προσφέρει ελκυστικά σημεία εισόδου, μετριάζοντας παράλληλα τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το κλίμα της πολιτικής αβεβαιότητας.

Σε αυτή τη βάση λοιπόν, η HSBC ξεχωρίζει πρωτίστως τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας που αποτελεί την κορυφαία της επιλογή, με την Τράπεζα Πειραιώς να ακολουθεί. Παράλληλα, αυξάνει τις τιμές στόχους που διαμορφώνονται στα 1,45 ευρώ για την Alpha Bank (από 1,40 ευρώ προηγουμένως), στα 1,60 ευρώ για τη Eurobank (σταθερή εκτίμηση), στα 6,75 ευρω για την Εθνική Τράπεζα (από 5,20 ευρώ προηγουμένως) και στα 3,35 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (από 3,30 ευρώ προηγουμένως), με σύσταση «buy» και για τις τέσσερις μετοχές.

Από την άλλη, ως απίθανο χαρακτηρίζει η JP Morgan το σενάριο αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας και ειδικά από τους οίκους αξιολόγησης που την κατατάσσουν μία μόλις βαθμίδα χαμηλότερα από το «investment grade», μέχρι να «κάτσει η σκόνη» και να ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό.

Οι αναλυτές του αμερικανικού οίκου προσδοκούν ότι η Νέα Δημοκρατία είτε θα καταφέρει να σχηματίσει είτε κυβέρνησης πλειοψηφίας είτε μια κυβέρνηση συνασπισμού μετά τη διεξαγωγή της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης πιθανότητα και θα συνεχίσει να προσφέρει μια εποικοδομητική πολιτική ατζέντα.

Στη βάση αυτού του σενάριο, η JP Morgan αναμένει ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα προς τα τέλη του 2023 ή στις αρχές του 2024. Κατά συνέπεια, σχετικά με την αξιολόγηση της Ελλάδας από τη Standard & Poor's την Παρασκευή, θέτει χαμηλές πιθανότητες οποιασδήποτε μεταβολής της τρέχουσας αξιολόγησης.

Περνώντας στο ταμπλό του ΧΑ, η εικόνα δείχνει να ισχυροποιείται με το Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 1,58% στις 1.120,17 μονάδες, με τον τζίρο να εκτινάσσεται στα 134,73 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 σημείωσε άνοδο 1,77% στις 2.712,77 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε μίνι ράλι 3,95% φτάνοντας τις 838,92 μονάδες με ξεκάθαρη long τάση.

Επιμέρους στις τράπεζες στάθηκαν τα ξένα χαρτοφυλάκια αλλά και τα εγχώρια, με την Πειραιώς να ηγείται με κέρδη 5,38% στα 2,35 ευρώ απόρροια του κλίματος που υπάρχει για ένταξη της μετοχής στο δείκτη MSCI (Ποια funds είδαν το «ξεπούλημα» ως ευκαιρία ισχυροποιώντας τη μετοχική τους θέση στην Τράπεζα Πειραιώς) .

Ακολούθησε με ισχυρά κέρδη η μετοχή της Eurobank στο 4,94% και στα 1,3395 ευρώ, με την μετοχή της ΕΤΕ στο 2,49% και της Alpha Bank στο 3,43%.

Την ισχυρή ανοδική κίνησή της συνεχίζει η μετοχή της Titan παρά τα πυρά που έχει δεχθεί, φτάνοντας πλέον στα 15,18 ευρώ. Ράλι 3,24% για την Aegean, 2,14% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 3,58% για τη Viohalco και 2,07% για την ΕΕΕ.

Επιπλέον κέρδη 1,99% κατέγραψε η μετοχή του ΑΔΜΗΕ, ενώ η προσήλωση του ενδιαφέροντος προς τους ανωτέρω τίτλους άφησε πίσω τις μετοχές της Mytilineos, λόγω και της υπεραπόδοσης του τελευταίου διαστήματος, αλλά και της Jumbo και της ΜΟΗ, αλλά και του ΟΤΕ που δείχνει εγκλωβισμένος.