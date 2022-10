Χρηματιστήριο: Το «καμπανάκι» χτύπησε η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Μαριαλένα Αθανασοπούλου

Η προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού αποτελεί βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Με την πανηγυρική κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Μαριαλένα Αθανασοπούλου ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου η συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην «Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή» που διοργανώνουν από κοινού ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων (WFE).

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς το γεγονός ότι φέτος την έναρξη της συνεδρίασης θα κηρύξει η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κα Μαριαλένα Αθανασοπούλου, η οποία έχει επανειλημμένως αναφερθεί με έμφαση στον καταλυτικό ρόλο της χρηματοοικονομικής παιδείας στην οικοδόμηση μίας ισχυρής οικονομίας.

Η προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού αποτελεί βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Για το Χρηματιστήριο αποτελεί μονόδρομο για την ουσιαστική προσέγγιση της κεφαλαιαγοράς» τόνισε κατά τον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων «Με μία σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, το Χρηματιστήριο αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η εγχώρια κεφαλαιαγορά στην προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Θα αναφέρω ενδεικτικά το AΤΗΕΧ Academy το οποίο έχει διοργανώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 120 σεμινάρια, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επισκέψεις φοιτητών από όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και μαθητών σχολείων όλων των βαθμίδων». Οι δράσεις μας δεν σταματούν εδώ, σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε νέες για την ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Και κάθε σημαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση θα βρίσκει το Χρηματιστήριο ουσιαστικό αρωγό» κατέληξε ο κ. Κοντόπουλος.

«Χαιρετίζω την εκδήλωση Ring the Bell for Financial Literacy που διοργάνωσε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδος Επενδυτή 2022.

Αναγνωρίζοντας τη βαρύνουσα σημασία του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για την κοινωνία, η ΕΓΔΙΧ έχει προχωρήσει στην Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό, με διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου σε σχολεία της χώρας. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από τον ΟΟΣΑ, με τη συνδρομή όλων των εγχώριων εμπλεκόμενων φορέων» ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Μαριαλένα Αθανασοπούλου.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου υπογράμμισε πως «Οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι, ώστε να κατανοούν τα επενδυτικά προϊόντα και να μην είναι εύκολο να πέσουν θύματα απάτης.

Αυτός είναι ο στόχος των δράσεων στο πλαίσιο του Οικονομικού Αλφαβητισμού και μια από τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς». Δελτίο Τύπου 10.10.2022

«Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει ενσωματώσει όλους τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ωστόσο παρατηρείται ακόμα κάποιο έλλειμμα» επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ κ. Νίκος Βέττας προσθέτοντας ότι το πρόβλημα του

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού εντοπίζεται έντονο, καθώς υπάρχει έλλειμμα κατανόησης βασικών κανόνων λειτουργίας της οικονομίας αλλά και πολύ χαμηλό επίπεδο αποταμίευσης του μέσου νοικοκυριού. «Κάθε νοικοκυριό θα πρέπει με ένα μέρος των αποταμιεύσεών του να συμμετέχει στην πορεία μεγέθυνσης της οικονομίας» τόνισε ο κ. Βέττας.