Shiba Inu: Ο Μασκ είπε πως δεν κατέχει «κανένα» - Πτώση 15% από το ιστορικό υψηλό του

Είχε προηγηθεί η «βοήθεια» του Έλον Μασκ προς το Shiba Inu να ανέβει στις τάξεις των μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων κάνοντας ένα ράλι σχεδόν 400% πριν λίγες εβδομάδες, όταν ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία του κουταβιού του. Τώρα, απαντώντας σε μια ερώτηση στο γνωστό μέσο, επεφύλασσε ένα πλήγμα στο meme coin.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει διαφημίσει επανειλημμένα το Dogecoin στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολιάζει συχνά τα κρυπτονομίσματα ευρύτερα, απάντησε σε μια ερώτηση ενός χρήστη του Twitter που ρώτησε πόσα Shiba Inu κατέχει, «κανένα». Σε ένα επόμενο tweet, είπε ότι αγόρασε Bitcoin, Ether και Dogecoin και «αυτό είναι».

Την Δευτέρα, το SHIB, όπως είναι γνωστό το κρυπτονόμισμα, υποχώρησε 15% από το υψηλό όλων των εποχών που έφτασε την Κυριακή, σύμφωνα με το CoinGecko. Το token έχει αυξηθεί περισσότερο από 400% τις τελευταίες 30 ημέρες και είναι το 11ο μεγαλύτερο σε αξία.

Out of curiosity, I acquired some ascii hash strings called “Bitcoin, Ethereum & Doge”. That’s it.







As I’ve said before, don’t bet the farm on crypto! True value is building products & providing services to your fellow human beings, not money in any form.

— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021