Ο Μεξικάνος δισεκατομμυριούχος Ρικάρντο Σαλίνας Πλιέγκο επιδοκίμασε την χρήση του bitcoin και δήλωσε πως η τράπεζα του, Azteca, εργάζεται έτσι ώστε σύντομα να γίνει η πρώτη τράπεζα στη χώρα του που θα δέχεται το κρυπτονόμισμα.

«Βεβαίως, συνιστώ την χρήση του bitcoin και εγώ και η τράπεζα μου εργαζόμαστε έτσι να γίνουμε η πρώτη τράπεζα στο Μεξικό που θα δέχεται bitcoin, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες ακολουθήστε τον λογαριασμό μυ στο Twitter», έγραψε σε ένα tweet απαντώντας στο δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της MicroStrategy, Μάικλ Σέιλορ.

Ο Σέιλορ αναπαρήγαγε ένα βίντεο στο οποίο ο Σαλίνας έλεγε πως το bitcoin θα έπρεπε να είναι στο χαρτοφυλάκιο κάθε επενδυτή, και επιτέθηκε στα παραδοσιακά νομίσματα, αποκαλώντας τα «απάτη» και «βρωμερά».

If you are hoping to preserve your wealth for a generation, @RicardoBSalinas suggests you invest in #bitcoin. The strategy is simple - choose the highest quality asset you can find and #hodl. https://t.co/ScRubzNBuR

— Michael Saylor (@michael_saylor) June 27, 2021