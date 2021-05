Ο Έλον Μασκ έστειλε ένα σπάνιο μήνυμα προειδοποίησης προς την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o CEO των Tesla και SpaceX, ανέφερε ότι τo κρυπτονόμισμα είναι υποσχόμενο αλλά συμβούλεψε τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί.

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq