Την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου κήρυξε ο CEO της Τρ. Πειραιώς Χρ. Μεγάλου

To Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα την Διοίκηση της «Πειραιώς Financial Holdings AE» με την ευκαιρία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Financial Holdings AE κ. Χρήστος Μεγάλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης υπογραμμίζοντας την συμβολή της στην διαμόρφωση του νέου χάρτη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε επίσης τον ουσιαστικό ρόλο που ο κ. Χρήστος Μεγάλου έχει διαδραματίσει για δεκαετίες σε όλες τις σημαντικές προσπάθειες διεθνοποίησης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Την ικανοποίησή του για την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Χρήστος Μεγάλου επισημαίνοντας την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή σε αυτή τόσο Ελλήνων όσοι και διεθνών επενδυτών.

«Είμαστε αισιόδοξοι τόσο για το μέλλον της Τράπεζας όσο και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Εύχομαι το 2021 να αποτελέσει την αρχή μίας σειράς ετών στη διάρκεια των οποίων η Ελλάδα θα επιτύχει ουσιαστική περαιτέρω ανάπτυξη η οποία θα αποτυπωθεί αντίστοιχα και στην πορεία του Ελληνικού.