Με τις παγκόσμιες αγορές να συγκεντρώνουν τις ελπίδες τους στο τεράστιο οικονομικό πακέτο δημοσιονομικής στήριξης που αναμένεται να συνοδεύσει τη νέα κυβέρνηση του εκλεγμένου Προέδρου Joe Biden, η προβολή της Goldman Sachs «δείχνει» ότι ο S&P 500 θα τελειώσει το 2021 στις 4.300 μονάδες, ήτοι αύξηση διψήφια σε απόδοση σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Αυτό αναφέρεται σε προχθεσινό θέμα (14 Ιανουαρίου) του αμερικανικού MarketWatch (Goldman Sachs says the S&P 500 will rise 14% in 2021 - Here’s the road map), με τον επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή μετοχών των ΗΠΑ της επενδυτικής τράπεζας, David J. Kostin, να «χαρτογραφεί τον δρόμο» προς τις 4.300 μονάδες (σχεδόν +14%). Μάλιστα, μια περαιτέρω αύξηση 7% στον δείκτη προβλέπεται για το 2022, με στόχο τις 4.600.

Η προαναφερόμενη εκτίμηση συμπεριλαμβάνει μια αύξηση στο ΑΕΠ των ΗΠΑ ύψους 6,4%, σε σύγκριση με το consensus του 4,2%. Η οικονομική ώθηση θα φέρει μια τεράστια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS), μια ανάκαμψη από τον τρομερό αντίκτυπο που είχε η πανδημία COVID-19, με θετικό αποτέλεσμα για τις μετοχές. Κατά το δημοσίευμα, η Goldman Sachs αναμένει ότι τα EPS θα αυξηθούν κατά 31% το 2021 μετά από πτώση 17% το 2020. Σε συνδυασμό με τα EPS υπάρχουν προβλέψεις για μια ισχυρή ανάκαμψη στα περιθώρια. Η αύξηση των περιθωρίων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργική μόχλευση, καθώς και στη μείωση του κόστους όπως η εργασία.

Οι μετοχές υψηλής λειτουργικής μόχλευσης ξεπέρασαν το 2020 και η Goldman αναμένει ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το τρέχον έτος λόγω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Από πολλές απόψεις, το ράλι ύψους 18% που σημείωσε ο S&P 500 στις 2020 βοηθήθηκε από τους πέντε τεχνολογικούς γίγαντες Amazon, Facebook, Google, Microsoft και Apple (FAAMG). Οι μετοχές των προαναφερθεισών εταιρειών είχαν απόδοση 56%, έναντι +11% που κατέγραψαν οι υπόλοιπες εταιρείες του δείκτη. Ωστόσο, η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι οι επενδυτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι πως θα υπάρξει πρόβλημα με επίκεντρο τη μονοπωλιακή συμπεριφορά των λεγόμενων FAAMG.

Το κλείσιμο του οδικού χάρτη για τις 4.300 μονάδες περιλαμβάνει και τις συστάσεις της αμερικανικής τράπεζας αναφορικά με τους συντελεστές στάθμισης. Η επενδυτική τράπεζα «δίνει» σύσταση overweight για τεχνολογία πληροφοριών, υγειονομική περίθαλψη, βιομηχανία και υλικά, ενώ οι υπηρεσίες επικοινωνίας, βασικοί καταναλωτές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ακίνητα είναι underweight.