Prix Galien Greece 2023: Μια δεκαετία διακρίσεων στη φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία

Διακρίσεις σε σπουδαίες προσωπικότητες, εταιρίες και συλλόγους ασθενών καθώς και σε φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην υγεία και την κοινωνία, απονεμήθηκαν κατά την επετειακή 6η τελετή απονομής των «Νόμπελ» της φαρμακοβιομηχανίας, Prix Galien Greece.

Η διεθνούς κύρους διοργάνωση, η οποία φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στρέφοντας τα φώτα για μια ακόμη χρονιά στην καθοριστική σημασία της φαρμακευτικής έρευνας και της καινοτομίας για την υγεία, την κοινωνία και το επιχειρείν.

«Πέρασαν ήδη 10 χρόνια από το 2013, που τα βραβεία του Γαληνού ήρθαν στην Ελλάδα. Τα Prix Galien αναγνωρίστηκαν από την επιστημονική μας κοινότητα ως ο θεσμός βράβευσης της έρευνας και της καινοτομίας στο χώρο της υγείας. Στη δεκαετία που μας πέρασε εκατοντάδες φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα συμμετείχαν στο διαγωνιστικό μέρος των εκδηλώσεων, αναδεικνύοντας το κύρος και την επιστημονική οντότητα του θεσμού.

Τα Prix Galien ενίσχυσαν παράλληλα τον κοινωνικό τους ρόλο. Εκατοντάδες σύλλογοι ασθενών συμμετείχαν τόσο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όσο και στο διαγωνιστικό. Τιμήσαμε και προβάλλαμε το κοινωνικό έργο σημαντικών προσωπικοτήτων και ιδρυμάτων και αναδείξαμε το έργο σπουδαίων Ελλήνων εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. Βραβεύσαμε σπουδαίους ανθρώπους, επιστήμονες και ηγέτες. Συνεχίζουμε σήμερα, τιμώντας τις φαρμακευτικές εταιρίες για τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας, καθώς και τα προγράμματα στήριξης των ασθενών», δήλωσε η Πρόεδρος των Prix Galien Greece, Τζένη Περγιαλιώτου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Α.Ε. Πρέσβης των ΗΠΑ, George James Tsunis, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Σπυρίδων Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία δύο διαπρεπών προσωπικοτήτων του απόδημου Ελληνισμού, των George Scangos, former CEO της VIR Biotechnology Inc. και Stelios Papadopoulos, Chairman της Biogen Inc..

Κατά το χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε:

«Οι βραβεύσεις αυτές συνδέονται ουσιαστικά με όλους τους εμπλεκομένους -εταιρείες, συλλόγους ασθενών και ανθρώπους που συμμετέχουν στην έρευνα και την καινοτομία- οι οποίοι βοηθούν να έχουμε καλύτερα φάρμακα, άρα και καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Πολλές φορές υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσο ενδεχομένως περιοριστικές πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας στη χώρα. Θεωρώ ότι σιγά, σιγά προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε αυτό και με επενδυτικά εργαλεία και με αύξηση -μετά από πολλά χρόνια- του προϋπολογισμού του φαρμάκου σε κάπως πιο ρεαλιστικά επίπεδα αλλά και με θεσμικές παρεμβάσεις».

«Οι θεσμοί που δίνουν βραβεία βοηθούν επιμέρους κλάδους και επιμέρους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι. Διότι δημιουργούν μία άμιλλα μεταξύ των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς και συμβάλλουν ώστε η πατρίδα μας να ανέβει μερικά σκαλιά παραπάνω. Υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα Prix Galien τα οποία εδώ και χρόνια είναι σημείο αναφοράς στο χώρο της Υγείας» ανέφερε, από την πλευρά του, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Σπυρίδων Γεωργιάδης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή ως Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που βρίσκομαι προσκεκλημένος στα πιο σημαντικά βραβεία για το χώρο του φαρμάκου και είμαι πολύ ευτυχής που μπορούμε να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις για να προωθούμε την καινοτομία και την έρευνα».

Η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, αφού εξήρε το θεσμό των Prix Galien τόνισε: «Η Ελληνική Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα, θέσπισε το πρόγραμμα για τα μεταπτυχιακά διδακτορικά. Πρόκειται για μία καινοτομία που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη χώρα, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα πτυχία, να γίνουν τα δημόσια πανεπιστήμια πιο εξωστρεφή στην επιχειρηματικότητα, να δημιουργηθεί ένας γόρδιος δεσμός μεταξύ των πανεπιστημίων με την αγορά και να διαμορφώσουμε ακόμα καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης της Επιστήμης».

Στην τελετή απονομής παραβρέθηκαν, επίσης, επιστήμονες κύρους, διαπρεπείς ερευνητές, στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας, εκπρόσωποι των συλλόγων ασθενών και δημοσιογράφοι υγείας.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πέρα από το αμιγώς διαγωνιστικό μέρος, απονεμήθηκαν και 6 τιμητικά βραβεία:

Το ανθρωπιστικό Βραβείο «Pro Bono Humanum» έλαβε ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, ως μέγας Έλληνας ευεργέτης, για τη σημαντική συνεισφορά του στο χώρο της Υγείας.

«Η οικογένειά μας έχει έντονο το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η προσφορά μας στην κοινωνία θεωρούμε ότι είναι όχι υποχρέωση, αλλά ευχαρίστηση. Νιώθουμε πολύ τυχεροί που μπορούμε και βοηθάμε και προσφέρουμε στην εκκλησία, την εκπαίδευση, τα νοσοκομεία και όπου αλλού μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι προς τους συνανθρώπους μας», ανέφεραν σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή τους ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος και η σύζυγός του κ. Μαρίνα Μαρτίνου.

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Τμήματος Δωρεών της Αιγέας ΑΜΚΕ, Γιώργος Παγώνης, από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Νίκο Δέδε.

Το Βραβείο «Διαπρεπής Έλληνας Ηγέτης της Παγκόσμιας Φαρμακοβιομηχανίας» απονεμήθηκε στον Dr. George Scangos, CEO Vir Biotechnology Inc.

«Αισθάνομαι μεγάλη τιμή γι’ αυτό το βραβείο και σημαίνει πολλά για μένα αυτή η αναγνώριση, ιδιαίτερα εφόσον προέρχεται από την χώρα καταγωγής μου! Σήμερα βραβεύεται ουσιαστικά το έργο που έχει παραχθεί στον τομέα των επιστημών υγείας και της τεχνολογίας και είναι εντυπωσιακό το πόσοι Έλληνες και Ελληνοαμερικανοί εργάζονται πάνω στα συγκεκριμένα πεδία», ανέφερε παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα, ο Dr. George Scangos.

Την απονομή έκανε η Α.Ε. Πρέσβης των ΗΠΑ, George James Tsunis.

Το Ερευνητικό Βραβείο «Galien Scientific Research Award» έλαβε ο κ. Χρήστος Κυρατσούς, Senior Vice President of Research, Regeneron Pharmaceuticals Inc.

«Είναι μεγάλη μου χαρά και υπερηφάνεια να αποδεχθώ το βραβείο των Prix Galien, αν και δυστυχώς δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων να βρεθώ μαζί σας στην Ελλάδα γι΄ αυτήν την πολύ όμορφη γιορτή που έχετε οργανώσει. Όπως κάθε βραβείο για ερευνητική εργασία, έτσι και αυτό το αποδέχομαι κατά κάποιο τρόπο εκ μέρους όλων αυτών που έχουν συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στις επιστημονικές εργασίες στις οποίες είχα την τύχη να εργαστώ», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ο Χρήστος Κυρατσούς.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του κ. Κυρατσούς ο Chairman της Biogen Inc., Stelios Papadopoulos. Την απονομή έκανε η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Το Βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award» απονεμήθηκε στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας

«Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος είναι ένας σύλλογος που δημιουργήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια και είναι το αποκορύφωμα της δράσης που βραβεύετε όλα αυτά τα χρόνια, στο «πρόσωπο» των συλλόγων ασθενών. Σκοπός μας είναι να γίνουμε ένας συνομιλητής με όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, με την Πολιτεία, και να μπορέσουμε από κοινού να διασφαλίσουμε την υγεία, την οποία δικαιούμαστε όλοι οι Έλληνες», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, κ. Νίκος Δέδες.

Την απονομή έκανε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Το βραβείο «Τιμώμενη Εταιρία Ψηφιακής Καινοτομίας» έλαβε η Pfizer Hellas για το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

«Είμαι πολύ περήφανος γιατί αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία στην φαρμακευτική αγορά. Η Θεσσαλονίκη γίνεται ένα παγκόσμιο hub καινοτομίας και αυτό είναι κάτι που οφείλεται -εκτός από το δικό μας έργο- και στις δυνατότητες της Ελλάδας και στις συνεργασίες που κάνουμε με το οικοσύστημά της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βραβείο για το Κέντρο Καινοτομίας και για την Pfizer, αλλά είναι επίσης σημαντικό για τους συνεργάτες μας», δήλωσε ο Nico Gariboldi, επικεφαλής του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας.

Την απονομή έκανε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης

Το Βραβείο «Pharma For Society» απονεμήθηκε στην Servier Hellas για το πρόγραμμα [email protected]

«Είμαι πολύ περήφανος που η Servier Hellas αναγνωρίζεται για πρώτη φορά από τα Prix Galien, για την πρωτοβουλία μας να βοηθάμε τον ασθενή να ενσωματωθεί και πάλι στην επαγγελματική του ζωή, μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο. Ακόμα και αν πρόκειται για έναν μόνο ασθενή, που αποτελεί τον κόσμο όλο για τους δικούς του ανθρώπους, όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε εμείς που καταφέραμε να κάνουμε την διαφορά γι’ αυτόν τον άνθρωπο, είναι κάτι συναρπαστικό», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Servier Hellas & Cyprus, Ziad Matta.

Την απονομή έκανε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης

Τιμητική Διάκριση ως «Τιμώμενη Εταιρία Φαρμακευτικής Καινοτομίας» έλαβε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, με πρόεδρο και CEO την κ. Ιουλία Τσέτη, για την ανάπτυξη και τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία.

«Σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σημαντική μου βράβευση με το τιμητικό βραβείο των Prix Galien 2023, το οποίο με ενισχύει και με ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο, να συνεχίσω το δύσκολο έργο μας στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη. Ένα έργο που στηρίζει όχι μόνο τη δημόσια υγεία και τον ασθενή, αλλά και την οικονομία και την κοινωνία, καθώς στο πεδίο αυτό, κατευθύνεται περισσότερο το χρέος μας», δήλωσε η Πρόεδρος του ΟΦΕΤ, κ. Ιουλία Τσέτη και αναφέρθηκε στις μεγάλες επενδύσεις του Ομίλου, την ανάπτυξη, τη φιλοσοφία του και την κοινωνική προσφορά του.

Την απονομή έκανε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Στην επετειακή εκδήλωση, εκτός των καθιερωμένων κατηγοριών διάκρισης, βραβεύτηκε και το «Καλύτερο Προϊόν της Δεκαετίας», για όλες τις κατηγορίες βράβευσης, με τη συμμετοχή νικητών των Prix Galien Greece από το 2013 έως το 2022.

Καλύτερα προϊόντα για το έτος 2023

· Καλύτερο φαρμακευτικό προϊόν: Νιρματρελβίρη -Ριτοναβίρη, της εταιρίας Pfizer.

· Καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν: Eμβόλιο έρπητα ζωστήρα (ανασυνδυασμένο, ανοσοενισχυμένο), της εταιρίας GSK

· Καλύτερο φάρμακο για σπάνια πάθηση: Lanadelumab, της εταιρίας Takeda

· Καλύτερο προϊόν ιατρικής τεχνολογίας: Embotrap ™ III, της εταιρίας Johnson & Johnson MedTech Greece