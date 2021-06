Κομισιόν: 100 εκατ. Ευρωπαίοι πλήρως εμβολιασμένοι για τον κορονοϊό

Το φράγμα των 100 Ευρωπαίων πολιτών που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορονοϊού ξεπεράστηκε σήμερα, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτηση της στο Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει πως «σήμερα πάνω από το 50% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση και 100 εκατ. Ευρωπαίων είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Πετύχαμε το παραπάνω ενώ δεν σταματήσαμε ποτέ τις εξαγωγές. Έχουν παραχθεί 700 εκατ. δόσεις και έχουν εξαχθεί 350 εκατ. δόσεις σε 90 χώρες.

Καλώ και άλλους να δείξουν το ίδιο πνεύμα» σημείωσε η Γερμανίδα αξιωματούχος.

Today more than 50% of adult Europeans have received at least one shot & 100 million Europeans are fully vaccinated.

We achieved that while never stopping to export.

700 million doses produced, 350 million doses exported to 90 countries.

I invite others to also show openness.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 10, 2021