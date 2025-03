Welcality: Το νέο δυναμικό όνομα στις τουριστικές υπηρεσίες

Σε συνεργασία με την WELCALITY,το νέο δυναμικό όνομα στις εξειδικευμένες υπηρεσίες αντιπροσώπευσης πωλήσεων

Σε συνεργασία με την WELCALITY,το νέο δυναμικό όνομα στις εξειδικευμένες υπηρεσίες αντιπροσώπευσης πωλήσεων για boutique ξενοδοχεία και εταιρείες διαχείρισης τουριστικών υπηρεσιών (εκδηλώσεις, συνέδρια, ταξίδια) , αλλά και πολλαπλές συμμετοχές σε διεθνής εκθέσεις (TTG Rimini, Ferien Messe Wien etc.) συμμετείχαν με μεγάλη ανταπόκριση στην ALTS (Access

Luxury Travel Show) που πραγματοποιήθηκε στο Cascais της Πορτογαλίας, μεταξύ 25-27 Φεβρουαρίου, συνάντηση που απευθύνεται αποκλειστικά στην αγορά του Luxury τουρισμού.

H BOND Business & Life Events δραστηριοποιείται από το 2014 στον χώρο της διοργάνωσης υψηλού επιπέδου εταιρικών και προσωπικών εκδηλώσεων, εξυπηρετώντας πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, εξειδικεύεται στον σχεδιασμό ταξιδιωτικών εμπειριών για μικρές ομάδες και VIP πελάτες.

Με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην Μπολόνια, η BOND παρέχει υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας σε Ελλάδα και Ιταλία. Στα 10 χρόνια λειτουργίας της, η δέσμευσή της για αριστεία έχει αναγνωριστεί μέσα από διακρίσεις για ξεχωριστές εκδηλώσεις και μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες (Tourism Awards for Specialty Travel, Destination Weddings, Guest Experience, Congress- Travel-MICE και άλλα).

Η ALTS ξεχωρίζει ως ένα αποκλειστικό boutique event, προσεκτικά επιμελημένο για να φέρει σε επαφή κορυφαίους προμηθευτές luxury travel από όλο τον κόσμο με αγοραστές από όλη την Ευρώπη. Είναι συνδεδεμένο με την Access Marketing, μια διεθνή εταιρεία εκπροσώπησης premium ταξιδιών, με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων στις αγορές της Ευρώπης.

Πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες one-to-one συναντήσεις με κορυφαία ταξιδιωτικά γραφεία, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι μέλη των Serendipians και Virtuoso, διασφαλίζοντας στοχευμένες και αποδοτικές επαφές. Με ένα δυναμικό μείγμα γραφείων, με έντονη παρουσία από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, καθώς και από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τη Γερμανία, αλλά και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Almont Travel, A Small World Travel, Travel Experts, Dertour, κ.ά.).

Πέρα από τους ταξιδιώτες αναψυχής και τους λάτρεις των πολιτιστικών εμπειριών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε και για προγράμματα ευεξίας που συνδυάζουν νου και σώμα. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά πρωτίστως την αυθεντικότητα ενός προορισμού και όχι απαραίτητα το πιο ακριβό προϊόν.

Η BOND Business & Life Events έχει σαν στόχο να αναδείξει τους ελληνικούς και ιταλικούς προορισμούς με μοναδικές εκδηλώσεις για εταιρίες που θέλουν να προσφέρουν τους πελάτες ή στελέχη της τους, σε ιδιώτες ένα συνδυασμό εργασίας και μοναδικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. Σε ιδιώτες πελάτες που θέλουν να σχεδιάσουν μία προσωπική εκδήλωση σχεδιασμένη στα μέτρα τους

και να λάβουν εξαιρετικές υπηρεσίες φιλοξενίας και ψυχαγωγίας.

Η ομάδα της BOND Business & Life Events διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση στο άρτιο αποτέλεσμα και τη δημιουργικότητα. Με υψηλή αισθητική, μοναδικό σχεδιασμό και προσοχή στη λεπτομέρεια, συνδυάζει την εμπειρία με τη συνεχή εξέλιξη, προσφέροντας υπηρεσίες που την καθιστούν πολύτιμο συνεργάτη για κάθε πελάτη που την εμπιστεύεται.

Κατέχοντας βαθιά κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τουριστική αγορά, η WELCALITY εστιάζει στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών και στην προώθηση της αγάπης για τη φιλοξενία, ενώ η ευελιξία, η δημιουργικότητα και η προσαρμογή βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας παροχής υπηρεσιών της εταιρείας. Παρέχει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν ισχυρή παρουσία, να ενισχύσουν το δίκτυό τους και να συνδεθούν αποτελεσματικά με δυνητικούς πελάτες και συνεργάτες ενώ παράλληλα, ενδυναμώνει την αναγνωρισιμότητα του brand name.

Το επόμενο ραντεβού της WELCALITY και της BOND Business & Life Events με την διεθνή τουριστική αγορά είναι στην Αθήνα, με τη συμμετοχή τους στην κορυφαία ετήσια συνάντηση B2B του τουρισμού This is Athens, Agora, που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Απριλίου και διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων μέσω του Athens Convention and Visitors Bureau, στο εμβληματικό Ζάππειο Μέγαρο.

Περισσότερες Πληροφορίες: https://bondeventplanning.com/