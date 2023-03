Πολύ ισχυρή χρονιά αναμένεται για τον ελληνικό τουρισμό το 2023, εκτιμά ο Β. Κικίλιας

Τι ανέφερε ο υπουργός από το βήμα των εργασιών του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Συνδέσμου για τον Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό, με τίτλο «Meetings in Greece: The Game Changer», που διοργανώνει ο HAPCO & DES.

Την εκτίμηση ότι το 2023 θα είναι μια πολύ ισχυρή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό εξέφρασε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από το βήμα των εργασιών του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Συνδέσμου για τον Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό, με τίτλο «Meetings in Greece: The Game Changer», που διοργανώνει ο HAPCO & DES (Hellenic Association of Professional Congress Organizers & Destination Events Specialists - Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων).

Μάλιστα αφού επεσήμανε οτι ο ελληνικός τουρισμός είναι ο πλέον ισχυρός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και χωρίς αυτόν η χώρα δεν θα είχε ανάπτυξη, στάθηκε στο μέτωπο του επαγγελματικού και συνεδριακού τουρισμού λέγοντας είναι σημαντικός τομέας που μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στα έσοδα του τουρισμού.

Απαντώντας στα αιτήματα των διοργανωτών για την υλοποίηση, μεταξύ άλλων, συνεδριακού κέντρου στην Αθήνα ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι έχει κάνει την εισήγηση στην ελληνική κυβέρνηση εκτιμώντας ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση μητρώου των συνεδριακών διοργανώσεων ο κ. υπουργός σημείωσε ότι το ψηφιακό μητρώο θα βοηθήσει στο σχεδιασμό των απαραίτητων δράσεων για την ενίσχυση του επαγγελματικού - συνεδριακού τουρισμού.

Παραμένοντας στην ενότητα των χαιρετισμών, ο τομεαρχής τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου σημείωσε ότι πρέπει "όλοι να δεσμευτούμε ότι θα αφουγκραστούμε τα αιτήματα του συνεδριακού κλάδου και θα τα υλοποιήσουμε" . Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό μητρώο, όπως είπε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το είχε προβλέψει και αδικαιολόγητα μέχρι τώρα δεν έγινε πράξη. Από την πλευρά της η Σοφία Κατσίγιαννη Αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανάφερε ότι ο συνεδριακός τουρισμός και οι φορεις του χρειάζονται τη στήριξη του.

Στην παρέμβαση του ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, αναφερόμενος στην χρησιμότητα ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην Αθήνα, σημείωσε ότι αυτό θα πρέπει να συνδεθεί και με άλλες χρήσεις. Η ανάδειξη όπως είπε του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ σε μεγάλο συνεδριακό κέντρο, από μόνο του δεν θα είναι βιώσιμο, όπως εξήγησε. Μάλιστα πρόσθεσε ότι θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και εμπορικές χρήσεις προκειμένου να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία ώστε να ωφεληθεί από τη χρήση του. Στο μεταξύ ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ υπογράμμισε οτι τόσο η Θεσσαλονίκη αλλά και νησιά της χώρας, όπως η Κως για παράδειγμα, μπορούν να αναδειχθούν σε σημαντικούς συνεδριακούς προορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΕΤΕ στο σχέδιο του για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού ποντάρει στην ανάπτυξη του επαγγελματικού-συνεδριακού τουρισμού.

Στόχος του Συνεδρίου του HAPCO & DES είναι η ανάδειξη της Εθνικής Βιομηχανίας Συνεδρίων & Εκδηλώσεων (MICE) σε πρώτο πλάνο, «αλλάζοντας του κανόνες», καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει κατορθώσει να λάβει τη θέση που της αξίζει ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης του Τουρισμού και αντίστοιχα της εθνικής οικονομίας, σε αντίθεση με ανταγωνιστικές χώρες. Παράλληλα, όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, η βιομηχανία MICE μέχρι σήμερα δεν συμπεριλαμβάνεται στις εθνικές καμπάνιες τουριστικής προβολής της πολιτείας, παρόλο που συμβάλλει στην οικονομία, ενισχύει την απασχόληση, δίνει τη λύση στην εποχικότητα και διαφημίζει τη χώρα διεθνώς σε κοινό υψηλού επιπέδου, έχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να καταστίσει την Ελλάδα σε υψηλή θέση στον διεθνή τουριστικό και συνεδριακό χάρτη.

Οι εργασίες του συνεδρίου, άνοιξαν σήμερα και θα ολοκληρωθούν αύριο. Εισηγητές θα είναι επαγγελματίες της βιομηχανίας MICE από την ελληνική και διεθνή αγορά, ειδικοί στον κλάδο, αλλά και σε τομείς τεχνολογίας, ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης που θα αναπτύξουν τη θεματολογία του συνεδρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ