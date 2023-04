Ο Μασκ φέρνει πρόγραμμα «μέγιστης τεχνητής νοημοσύνης» - Έρχεται το TruthGPT

«Πρόκειται να ξεκινήσω κάτι το οποίο ονομάζω "TruthGPT", ή μέγιστη τεχνητή νοημοσύνη που αναζητά την αλήθεια και προσπαθεί να κατανοήσει τη φύση της του σύμπαντος».

Ο Έλον Μασκ θα ξεκινήσει δικό του πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, ονόματι TruthGPT, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια που τον ήθελαν να σχολιάζει με start-up AI.

«Πρόκειται να ξεκινήσω κάτι το οποίο ονομάζω "TruthGPT", ή μέγιστη τεχνητή νοημοσύνη που αναζητά την αλήθεια και προσπαθεί να κατανοήσει τη φύση της του σύμπαντος» δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος σε συνέντευξή του σε εκπομπή του FOX News, που αναμένεται να προβληθεί σήμερα, σε μια προφανή προσπάθεια να ανταγωνιστεί το ChatGPT, το δημοφιλές chatbot από την OpenAI.

«Και νομίζω ότι αυτός μπορεί να είναι ο καλύτερος δρόμος προς την ασφάλεια, με την έννοια ότι μια τεχνητή νοημοσύνη που ενδιαφέρεται να κατανοήσει το σύμπαν, είναι απίθανο να εξολοθρεύσει τους ανθρώπους επειδή είμαστε ένα ενδιαφέρον μέρος του σύμπαντος», πρόσθεσε.

Ο 2ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο καταχώρησε τον περασμένο μήνα μια εταιρεία με την επωνυμία X.AI Corp, με έδρα στη Νεβάδα, με τον ίδιο ως μοναδικό διευθυντή και τον Jared Birchall, ως τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Ο Μασκ ήταν συνιδρυτής της OpenAI το 2015, αλλά αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της το 2018. Το 2019, έγραψε στο Twitter ότι εγκατέλειψε την OpenAI επειδή έπρεπε να επικεντρωθεί στην Tesla και τη SpaceX. Είχε επίσης τουιτάρει εκείνη την εποχή ότι αποχώρησε γιατί δεν συμφωνούσε με κάποια από αυτά που ομάδα της OpenAI ήθελε να κάνει.

Also, Tesla was competing for some of same people as OpenAI & I didn’t agree with some of what OpenAI team wanted to do. Add that all up & it was just better to part ways on good terms.

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2019