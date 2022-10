Η Samsung Electronics εξερευνά το μέλλον στην έρευνα AI

Με θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών» και «Κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης για τον πραγματικό κόσμο», διακεκριμένοι ειδικοί του κλάδου θα μοιραστούν τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε σήμερα ότι το Samsung AI Forum 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 8 έως τις 9 Νοεμβρίου. Το forum αποτελεί χώρο ανταλλαγής ιδεών για την τεχνολογική πρόοδο με παγκοσμίου φήμης μελετητές και ειδικούς της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι μοιράζονται τα πρόσφατα ερευνητικά επιτεύγματα στην τεχνητή νοημοσύνη και εξερευνούν μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.

Το φετινό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, ενώ θα μεταδοθεί και ζωντανά στο κανάλι της Samsung στο YouTube.

Όσοι ενδιαφέρονται για το συνέδριο μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από τις 18 Οκτωβρίου έως την ημέρα της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα Samsung AI Forum (https://saif-2022.com/). Οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν λεπτομερές πρόγραμμα και θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις ηλεκτρονικά.

Ημέρα Πρώτη: Διαμορφώνοντας το μέλλον στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου με θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών» θα φιλοξενηθεί από το Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις και την ερευνητική κατεύθυνση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που θα δείξει το δρόμο για μελλοντικές καινοτομίες σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών και των υλικών.

Ο Jong-Hee (JH) Han, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τμήματος Device eXperience (DX) της Samsung Electronics, θα δώσει την εναρκτήρια ομιλία, την οποία θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία του καθηγητή Yoshua Bengio από το Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ στον Καναδά. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις για θέματα τεχνολογίας, όπως «AI for R&D Innovation», «Recent Advances of AI Algorithms» και «Large Scale Computing for AI and HPC».

Κατά τη διάρκεια κάθε συζήτησης, διακεκριμένοι ειδικοί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και όσοι ηγούνται των ερευνών AI στο SAIT θα δώσουν το παρόν για να μοιραστούν τα ευρήματά τους. Ο Minjoon Seo, καθηγητής στο KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology), και ο Hyunoh Song, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ, θα παρουσιάσουν τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα στον τομέα των αλγορίθμων AI, ενώ ο πρώην συνεργάτης της IBM και της Intel, Alan Gara, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στον κλάδο των supercomputers, θα παρουσιάσει την εξέλιξη της πληροφορικής και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Changkyu Choi, Εκτελεστικός Αντιπροέδρος και Επικεφαλής του Ερευνητικού Κέντρου AI του SAIT και άλλοι ερευνητές στο SAIT θα μοιραστούν την κατάσταση και το όραμα της έρευνας της Samsung για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Το φετινό Samsung AI Forum θα αποτελέσει αφορμή για να συζητηθεί η κατεύθυνση της έρευνας της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος εφαρμόζοντας την τεχνολογία AI σε διάφορους τομείς, και ιδιαίτερα στον τομέα των ημιαγωγών», όπως ανέφερε ο Gyo-Young Jin, Πρόεδρος και Επικεφαλής του SAIT καθώς και Συμπρόεδρος του Samsung AI Forum.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα απονεμηθούν επίσης τα βραβεία Samsung AI Researcher of the Year, τα οποία καθιερώθηκαν για να αναδείξουν διαπρεπείς ανερχόμενους ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, θα διεξαχθούν διάφορα προγράμματα, όπως παρουσιάσεις διακεκριμένων ερευνητικών εργασιών, παρουσίαση του SAIT, έκθεση των ερευνητικών έργων του SAIT και εκδήλωση για την δικτύωση ερευνητών και φοιτητών για την επιτάχυνση της ενεργού έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ημέρα δεύτερη: Κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης για τον πραγματικό κόσμο

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου με θέμα «Κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης για τον πραγματικό κόσμο» θα φιλοξενηθεί από το Samsung Research. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν την κατεύθυνση για μελλοντική πρόοδο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων, όπως η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης υπερκλίμακας, η ψηφιακή ανθρώπινη τεχνολογία και η τεχνολογία ρομποτικής, που αποτελούν τελευταίες τάσεις.

Ο Sebastian Seung, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Samsung Research θα ανοίξει την εναρκτήρια ομιλία με έναν χαιρετισμό και στη συνέχεια θα αναφερθεί στο θέμα «Εξελικτική προσέγγιση σε αλγόριθμους μάθησης εμπνευσμένους από τον εγκέφαλο».

Ο Daniel Lee, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Παγκόσμιου Κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης του Samsung Research, θα παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση στην έρευνα του Samsung Research για την τεχνητή νοημοσύνη. Έπειτα, θα ακολουθήσουν ομιλίες από ειδικούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι επικεφαλής των Παγκόσμιων Ερευνητικών Ινστιτούτων.

Ο Terrence Sejnowski, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια - Σαν Ντιέγκο και ιδρυτής του NeurIPS (The Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems), ενός από τα πιο διάσημα διεθνή συνέδρια για την τεχνητή νοημοσύνη, θα εξηγήσει αν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν ευφυΐα, ενώ ο Dr. Ο Johannes Gehrke, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Ερευνών της Microsoft, θα παρουσιάσει τη βασική τεχνολογία της υπερκλίμακας τεχνητής νοημοσύνης και τις ερευνητικές κατευθύνσεις της Microsoft για την τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς.

Στη συνέχεια, ο Dieter Fox, Ανώτερος Διευθυντής Έρευνας Ρομποτικής στη NVIDIA, θα κάνει μια παρουσίαση για την τεχνολογία ρομπότ που ελέγχει αντικείμενα χωρίς ρητό μοντέλο, ενώ ο Seungwon Hwang, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ, θα μοιραστεί γνώσεις σχετικά με την ισχυρή τεχνολογία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.

Επιπλέον, ο Daniel Lee θα συντονίσει τη συζήτηση σε πάνελ σχετικά με τις τελευταίες τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τις μελλοντικές προοπτικές, στο οποίο θα συμμετέχουν συνάδελφοι ομιλητές. Τέλος, οι ερευνητές στο Ερευνητικό Κέντρο AI του Samsung Research θα παρουσιάσουν την μέχρι στιγμής πρόοδο του Κέντρου στην έρευνα.

«Το φετινό Samsung AI Forum θα αποτελέσει αφορμή για τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα διάφορες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και αφορούν στην «κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης στον πραγματικό κόσμο» για την ενίσχυση της αξίας της ζωής μας», δήλωσε ο Δρ. Sebastian Seung, Πρόεδρος και Επικεφαλής στο Samsung Research. «Ελπίζουμε ότι πολλοί από αυτούς που ενδιαφέρονται για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα δώσουν το παρόν στο φετινό συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης».