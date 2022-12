Μια ψηφιακή πλατφόρμα που φέρνει την Κυκλική Οικονομία σε όλα τα μπαρ, τα καφέ και τα εστιατόρια, δωρεάν. Μάθετε περισσότερα!

Η Coca-Cola Hellas προσκαλεί τις επιχειρήσεις του κλάδου HoReCa να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα».

Η Coca-Cola Hellas προσκαλεί τις επιχειρήσεις του κλάδου HoReCa να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα».

Με βασικό κριτήριο να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, η Coca-Cola Hellas επενδύει συνεχώς στην ενημέρωση και την εκπαίδευση πολιτών και επιχειρήσεων HoReCa, καθώς μέσα από απλές καθημερινές πράξεις, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Αυτός είναι και ο στόχος της νέας ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και διάκρισης Zero Waste HoReCa Hub που παρουσίασε πρόσφατα η εταιρεία. Να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει τις επιχειρήσεις και εργαζόμενους του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας γύρω από τις βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, ενθαρρύνοντάς τους να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά σε μία zero waste λειτουργία και φιλοσοφία.

Η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου HoReCa που απασχολούν έως και 250 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης, και τους δίνει δυνατότητα να γίνουν μέλη του 1ου Zero Waste HoReCa Δικτύου στην Ελλάδα, ακολουθώντας 5 απλά βήματα.

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις HoReCa να γίνουν μέλη του Zero Waste HoReCa Δικτύου

Η διαδικασία εγγραφής μιας επιχείρησης HoReCa στο Δίκτυο Zero Waste HoReCa είναι απλή και ξεκινά με μία επίσκεψη στην ηλεκτρονική διεύθυνση zerowastefuture.gr/diktyo-horeca.

Βήμα 1ο

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πραγματοποιεί την εγγραφή της στην online πλατφόρμα.

Βήμα 2ο

Εκεί βρίσκει, διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή, πλούσιο υλικό αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές ανακύκλωσης, το οποίο θα τη διευκολύνει στη μετάβαση της σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Βήμα 3ο

Σε συνδυασμό με το υπάρχον υλικό, έχει τη δυνατότητα να εκτεθεί σε ψηφιακά επιμορφωτικά σεμινάρια γύρω από τη κυκλική οικονομία και τους τρόπους ορθής ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Βήμα 4ο

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η επιχείρηση εκτίθεται σε ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των απορριμμάτων που προκύπτουν από τη καθημερινή της λειτουργία, για το διάστημα ενός μηνός.

Βήμα 5ο

Τέλος, σύμφωνα με την καταγραφή αυτή, η επιχείρηση διακρίνεται ως Gold, Silver ή Bronze μέλος του 1ου ψηφιακού Zero Waste HoReCa Network, αναλόγως της απόδοσης και της επίτευξης μετρήσιμων στόχων.

Τα οφέλη για τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις HoReCa και το περιβάλλον

Τα οφέλη συμμετοχής είναι πολλαπλά, για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον. Αρχικά, κάθε επιχείρηση με την εγγραφή της στο Δίκτυο Zero Waste HoReCa μειώνει αισθητά το λειτουργικό της κόστος, από την εξοικονόμηση και βελτιστοποίηση α) των προμηθειών, της αποθήκευσης, της χρήσης ενέργειας και νερού, β) των επιλογών του μενού προς τους πελάτες, γ) την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, δ) τη διαχείριση των απορριμμάτων. Παράλληλα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω», κάθε επιχείρηση εφαρμόζοντας «πράσινες» πρακτικές κατά την καθημερινή λειτουργία της, θα επιτυγχάνει τη μείωση δημοτικών τελών.

Επιπροσθέτως, συμμετέχοντας στο Zero Waste HoReCa Hub, μία επιχείρηση HoReCa συμβάλλει στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και στην ενίσχυση του ποσοστού ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας έμπρακτα την κοινωνική και περιβαλλοντική της ευθύνη. Ταυτόχρονα, ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα καθώς εξοικειώνεται με τη βιώσιμη τεχνογνωσία, προσελκύοντας έτσι ένα περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό. Σύμφωνα με μελέτη που καταγράφει η Katie Young, Head of Strategic Insights, για το «GlobalWebIndex», το 61% των καταναλωτών θα επέλεγαν μία κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση.

Παράλληλα, οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε χρήσιμα επικαιροποιημένα στοιχεία. Αυτά, θα τις βοηθήσουν να ενημερώνονται διαρκώς για τα νέα δεδομένα, να παρακολουθούν τα ποσοστά απορριμμάτων τους και να τα διατηρήσουν στο ελάχιστο δυνατό.

Το χρήσιμο αυτό υλικό περιλαμβάνει πληροφορίες για την τρέχουσα νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα πλαστικά μιας χρήσης, βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές ορθής συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων και διαχωρισμού των υλικών στην πηγή, αλλά και ειδικές φόρμες παρακολούθησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων τους.

Λίγα λόγια για το Δίκτυο Zero Waste HoReCa και την εξέλιξη του στο ψηφιακό περιβάλλον

Το Δίκτυο Zero Waste HoReCa – που έως σήμερα αριθμεί 569 μέλη – αποτελεί κομμάτι της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future που δημιούργησε η Coca-Cola στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) το 2018.

Η Coca-Cola Hellas πρόσφατα εξέλιξε το Δίκτυο Zero Waste HoReCa και το μετέφερε σε ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να γίνει πιο προσιτό και εύκολα προσβάσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις HoReCa, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, επεκτείνοντας σημαντικά το Δίκτυο και τις δυνατότητές του.

Ο κλάδος HoReCa, εκτός από ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και της κοινωνίας, με περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις και πάνω από 600.000 εργαζομένους, αποτελεί μία πολύ σημαντική πηγή συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς ετησίως από αυτόν προκύπτει το 25% με 35% των συνολικών απορριμμάτων (σύμφωνα με εκτιμήσεις της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης), Γι’ αυτό και βασικός στόχος της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Zero Waste HoReCa Hub είναι να αυξήσει το ποσοστό των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που προέρχεται από τον συγκεκριμένο κλάδο ετησίως, μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης.