Πολωνικές εκλογές: O Ορμπάν χαιρετίζει τη «φανταστική νίκη» του Ναβρότσκι

Ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν χαιρέτισε σήμερα την εκλογή ως προέδρου της Πολωνίας του εθνικιστή υποψηφίου Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος κέρδισε με μικρή διαφορά τον φιλοευρωπαίο δήμαρχο της Βαρσοβίας.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν χαιρέτισε σήμερα την εκλογή ως προέδρου της Πολωνίας του εθνικιστή υποψηφίου Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος κέρδισε με μικρή διαφορά τον φιλοευρωπαίο δήμαρχο της Βαρσοβίας.

What a nail-biter! Congratulations to President @NawrockiKn on his fantastic victory in the Polish presidential elections. We are looking forward to working with you on strengthening the Visegrad cooperation. Powodzenia, Panie Prezydencie!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 2, 2025