Αλβανία: Η αντιπολίτευση άναψε καπνογόνα στη Βουλή σε διαμαρτυρία για τον προϋπολογισμό

Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος της αλβανικής αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα και μια μικρή εστία φωτιάς -η οποία έσβησε γρήγορα- εντός της αίθουσας της αλβανικής Βουλής σήμερα, σε μια αποτυχημένη προσπάθειά τους να εμποδίσουν το κοινοβούλιο να ψηφίσει για τον προϋπολογισμό του 2024.

Οι βουλευτές στοίβαξαν καρέκλες στο κέντρο της αίθουσας της Βουλής και κόκκινος, πράσινος και μοβ καπνός από τα καπνογόνα κάλυψε τον αέρα καθώς μέλη της ασφάλειας αναπτύχθηκαν μπροστά από τη θέση που καθόταν ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Ένας βουλευτής φάνηκε να ανάβει μια μικρή φωτιά η οποία πέρασε σε έναν κάδο προτού οι φλόγες κατασβεστούν γρήγορα από τους γύρω βουλευτές πριν η φωτιά εξαπλωθεί.

