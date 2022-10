Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αναδύεται ταχέως ως ένας πρωταγωνιστής στις ΑΠΕ

«Πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα για περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε να προσφέρουμε φθηνότερη ενέργεια στους πολίτες μας» τονίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα αναδύεται ταχέως ως ένας πρωταγωνιστής στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, η γρήγορη στροφή προς τις ΑΠΕ θα προσφέρει λύσεις και ανακούφιση στους πολίτες της χώρας, ελέω και της ενεργειακής κρίσης.

«Στις 7 Οκτωβρίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν για πρώτη φορά ολόκληρη την πανελλαδική ανάγκη για ηλεκτρικό ρεύμα για 5 ώρες. Ένα σημαντικό ορόσημο καθώς η Ελλάδα αναδύεται ταχέως ως ένας πρωταγωνιστής στις ΑΠΕ - κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως για το 2021 σε ό,τι αφορά στο μερίδιο ήλιου και ανέμου ως πηγές της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» υπογραμμίζει ο Έλληνας πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Twitter.

«Αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ο δρόμος μπροστά μας είναι ξεκάθαρος: πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα για περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε να προσφέρουμε φθηνότερη ενέργεια στους πολίτες μας» έσπευσε να προσθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

On October 7, renewables covered for the 1st time Greece's entire electricity demand for 5 hours. A significant milestone as Greece rapidly emerges as a leader in renewables – ranked 7th globally in 2021 in solar and wind as a share of total electricity generation. pic.twitter.com/A9a4SpvPF7

