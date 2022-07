ΕΕ: Ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι μία ιστορική στιγμή», δήλωσε η πρόεδρος την Κομισιόν. «Αυτό το περίμεναν επί τόσο καιρό οι πολίτες σας και το αξίζουν», πρόσθεσε.

Dear @ediramaal and @DKovachevski, you have shown patience, vision and leadership.

And you have proven time and again your attachment to European values, as friends and reliable partners.

We will all stand to gain, when one day we welcome 🇦🇱🇲🇰 in the EU. pic.twitter.com/l79zrbIeRy

