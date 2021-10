Ρωσία και NATO σε ψυχροπολεμικό παιχνίδι κινήσεων

Στις αρχές Οκτωβρίου οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μειώσουν το μέγεθος της μόνιμης ρωσικής αντιπροσωπείας, η οποία βρίσκεται στην έδρα του NATO στις Βρυξέλλες και εργάζεται για την οικοδόμηση καλών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και NATO, ανακαλώντας τα διαπιστευτήρια οκτώ απεσταλμένων και «κόβοντας» 2 θέσεις της αντιπροσωπείας από 12 συνολικά σε 10.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η κίνηση αυτή έγινε ως απάντηση σε «ύποπτες κακοήθεις ρωσικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και κατασκοπείας».

EXCLUSIVE: NATO has decided to halve the size of Russia’s mission to the alliance in response to suspected malign Russian activities, including killings & espionage. 8 diplomats, thought to be undeclared intelligence officers, will be asked to leave & 2 other positions scrapped

