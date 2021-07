Επικοινωνία Δένδια με τον Κύπριο ΥΠΕΞ για τις τουρκικές προκλήσεις

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας σε κυπριακό λαό και κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, ήταν ο στενός συντονισμός Ελλάδας-Κύπρου για την αντιμετώπιση τουρκικής προκλητικότητας.

In a phone call w/ #Cyprus FM @Christodulides, FM @NikosDendias expressed Greece’s solidarity to the people & government of Cyprus and discussed 🇬🇷🇨🇾 close cooordination to counter Turkish provocation pic.twitter.com/374qb6X3Kq

