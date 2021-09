H AMC θα δέχεται τρία ακόμα κρυπτονομίσματα εκτός από το Bitcoin

Την πρόθεση της AMC να κάνει αποδεκτά για συναλλαγές με τους πελάτες της τρία ακόμα κρυπτονομίσματα ως το τέλος του έτους ανακοίνωσε ο CEO της εταιρείας Άνταμ Έιρον, με ανάρτησή του στο Twitter.

O Έιρον, αφού υπενθύμισε στους καταναλωτές πως η AMC κάνει ήδη αποδεκτές συναλλαγές με bitcoin για online αγορές εισιτηρίων αλλά και αγορές από τα καταστήματα της επιχείρησης, στη συνέχεια ενημέρωσε το κοινό πως «πολύ σύντομα» τα κρυπτονομίσματα Ethereum, Litecoin και Bitcoin Cash θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πελάτες της.

Cryptocurrency enthusiasts: you likely know @AMCTheatres has announced we will accept Bitcoin for online ticket and concession payments by year-end 2021. I can confirm today that when we do so, we also expect that we similarly will accept Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash. pic.twitter.com/uKcFyQotoJ

— Adam Aron (@CEOAdam) September 16, 2021