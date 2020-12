Το Νοέμβριο του 2020 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα πάνω από 8 φορές περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπαταρίας και plug in hybrid, σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2019.

Το νέο trend της ελληνικής αγοράς είναι τα ηλεκτρικά και plug in hybrid υβριδικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις ταξινομήσεις του μηνός Νοεμβρίου.

Σε ένα μόλις μήνα, η ελληνική αγορά απορρόφησε 340 μοντέλα τα οποία μπορούν να κινηθούν αμιγώς ηλεκτρικά, όταν τον ίδιο μήνα πέρυσι είχαν πωληθεί μόλις 40! Αναφορικά με το ποσοστό επί του συνόλου των νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το Νοέμβριο του 2020, αυτό των ηλεκτροκίνητων μοντέλων ανέρχεται σε 4,45%, όταν τον ίδιο μήνα πέρυσι δεν ξεπερνούσε το 0,55%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο μήνα, το Νοέμβριο τα ηλεκτρικά και plug in υβριδικά ξεπέρασαν την κατηγορία D των μεσαίων αυτοκινήτων, από την οποία διατέθηκαν μόλις 304 αυτοκίνητα, συμβατικά και SUV.

Το best seller της κατηγορίας των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στη χώρα μας είναι το Volvo XC40 Plug in Hybrid.

Η τεράστια αυτή αύξηση έχει ως κύριο αίτιο την επιδότηση των οχημάτων του είδους, λόγω της έναρξης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» τον Αύγουστο του 2020, που προσφέρει ποσό έως 6.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά plug in υβριδικού, ειδικά στους εταιρικούς χρήστες.

Δευτερευόντως, η κρατική αυτή επιδότηση ώθησε του εισαγωγείς να προσφέρουν μια τεράστια – σε σχέση με το παρελθόν- γκάμα ηλεκτρικών μπαταρίας και plug in υβριδικών μοντέλων. Πιο συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2019 στην αγορά διατίθεντο 29 μοντέλα, ενώ το Νοέμβριο του 2020 ο αριθμός αυτός εκτινάχτηκε στα 69!

Πρώτο σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μπαταρίας στη χώρα μας το 2020, έχει αναδειχτεί το νέο Peugeot e-208.

Το πρώτο ενδεκάμηνο του 2020 έχουν ταξινομηθεί συνολικά 1.445 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, με το best seller της κατηγορίας να ανήκει στη Volvo και να είναι το XC40 Plug in Hybrid. Δεύτερο κατατάσσεται το αμιγώς ηλεκτρικό μπαταρίας Peugeot e-208, ενώ στο βάθρο ανέβηκε και ένα ακόμα plug in hybrid μοντέλο, το BMW X1.

Η τάση της συνεχούς ανόδου στις πωλήσεις ηλεκτροκίνητων μοντέλων δεν αναμένεται να ανακοπεί σύντομα, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιεζόμενες από τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές ρύπων της Ε.Ε., παρουσιάζουν πληθώρα νέων ηλεκτρικών και plug in υβριδικών αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα συνεχίσει και το 2021 στη χώρα μας, ενώ η παράλληλη ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου σταθμών φόρτισης θα καταστήσει τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ακόμα πιο χρηστικά στο ευρύ κοινό.

