Άνοιξαν οι αιτήσεις για την Ακαδημία Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος για πτυχιούχους

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ΕΥ Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη του “EY Assurance FutureLab Academy – Junior Auditors”, της ακαδημίας ελεγκτικών υπηρεσιών για νέες και νέους πτυχιούχους που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλουν την αίτησή τους εδώ, μέχρι τις 23 Μαΐου 2025.

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία το Academy, θα γίνουν μέλη των ομάδων Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, ως Assistant Auditors, και θα ενταχθούν σε έναν οργανισμό με περισσότερους από 2.650 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, και με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, που έχει αναγνωριστεί για το 2025 ως Top Employer, Great Place to Work και Best Workplace for Women Hellas.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Μετά από δύο επιτυχημένα χρόνια λειτουργίας, το “Assurance FutureLab Academy – Junior Auditors” της EY Ελλάδος επιστρέφει, προσφέροντας ένα δυναμικό πρόγραμμα σε νέες και νέους πτυχιούχους να γνωρίσουν το ελεγκτικό επάγγελμα και να ξεκινήσουν την καριέρα τους ως auditors. Επενδύουμε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις, την κεφαλαιαγορά και την οικονομία, δίνοντας τα εφόδια στους ελεγκτές του αύριο να διαμορφώσουν ένα μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, διαφάνεια και αξιοπιστία».