Σούπερ μάρκετ: Πού επενδύουν μισό δισ. ευρώ τον χρόνο

Τι περιλαμβάνεται στη μακρά λίστα επενδύσεων που δρομολογούν οι μεγαλύτερες αλυσίδες της χώρας. Τα μερίδια αγοράς και η μάχη των τιμών.

Επενδύσεις μισού δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως δρομολογούν οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας για να κερδίσουν την πολυπόθητη… μάχη στο ράφι και προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού εν μέσω του εντεινόμενου ανταγωνισμού.

«Είναι μύθος ότι τα σούπερ μάρκετ δεν επενδύουν. Μόνο την τελευταία διετία έχουν τρέξει επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ ετησίως», εξηγούσε πρόσφατα ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ, Γεώργιος Δουκίδης, χαρτογραφώντας το παρόν και το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Ενός κλάδου που βρίσκεται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού, στη σκιά των πολλαπλών προκλήσεων που κλήθηκε να διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια.

Τα σούπερ μάρκετ προχωρούν σε ολική… ανασύνταξη δυνάμεων, με στόχο την ενδυνάμωση των μεριδίων τους στην αγορά. Στην εποχή δε των πληθωριστικών πιέσεων, το μεγάλο στοίχημα του κλάδου αφορά στη στρατηγική υιοθέτησης των χαμηλών τιμών, προκειμένου να στηριχθεί ο μέσος καταναλωτής. Μια στρατηγική η οποία στηρίζεται ως έναν βαθμό και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με στόχο τη διατήρηση των τιμών και τη συγκράτηση, αντίστοιχα, των ανατιμήσεων. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, οι εγχώριες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επιδίδονται σε μπαράζ επενδύσεων. Επενδύσεις που αφορούν είτε σε εξαγορές άλλων (συνήθως μικρότερων) αλυσίδων, είτε στη λειτουργία νέων καταστημάτων, ή ακόμη και στην υιοθέτηση νέων λειτουργικών μοντέλων με το βλέμμα στο μέλλον. Την ίδια στιγμή, οι καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς προειδοποιούν πως ο κύκλος των deals στα σούπερ μάρκετ δεν έχει ακόμη κλείσει…

Σκλαβενίτης

Ένα σημαντικό deal ολοκλήρωσε πρόσφατα ο όμιλος Σκλαβενίτης, ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων με κύκλο εργασιών που ξεπερνά επισήμως τα 5 δισ. ευρώ. Στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου έπεσαν οι τελικές υπογραφές για την απόκτηση των Υπεραγορών Παπαντωνίου στην Κύπρο. Μετά και την έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού Κύπρου τον περασμένο Οκτώβριο η Σκλαβενίτης Κύπρου προχώρησε στην υπογραφή της οριστικής συμφωνίας με την κυπριακή αλυσίδα. Με βάση δε τη συμφωνία, η Σκλαβενίτης Κύπρου θα απασχολεί 2.350 εργαζομένους, διασφαλίζοντας πλήρως και τις 769 θέσεις εργασίας των Υπεραγορών Παπαντωνίου, ενώ το δίκτυό της θα αριθμεί συνολικά 27 καταστήματα και συγκεκριμένα 9 στη Λευκωσία, 8 στη Λεμεσό, 7 στην Πάφο, 2 στη Λάρνακα και 1 στο Παραλίμνι. Οι εργασίες ανακαίνισης των καταστημάτων Παπαντωνίου θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, με την εν λόγω εξαγορά ο όμιλος Σκλαβενίτης πατάει γερά «πόδι» στην κυπριακή αγορά, διευρύνοντας κατά πολύ τα μερίδια αγοράς του. Με ένα δίκτυο 27 πλέον καταστημάτων, ο όμιλος Σκλαβενίτη εισέρχεται στο «top 3» στην κυπριακή αγορά της οργανωμένης λιανικής μαζί με τη Lidl Κύπρου και την αλυσίδα Άλφαμεγα του ομίλου Παπαέλληνα.

Ταυτόχρονα όμως ο όμιλος επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά του και στον κλάδο παραγωγής έτοιμων γευμάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων προέβη πρόσφατα σε μια ακόμη εξαγορά. Ο λόγος για τη «ΜΑΝΔΡΑΛ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία μετονομάστηκε σε «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων, ενώ αποκτήθηκε μέσω του ομίλου Γλάρος, συμφερόντων της Σκλαβενίτης. Το σύνολο των μετοχών της ΜΑΝΔΡΑΛ εξαγοράστηκε τον Ιούλιο του 2024. Ως έδρα της ΑΥΡΑ ορίστηκε ο Δήμος Τανάγρας Βοιωτίας, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξαμελές, με πρόεδρο τη Μαρία Σκλαβενίτου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη. Να σημειωθεί εδώ ότι η ΜΑΝΔΡΑΛ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2021 από την TEN Brinke Greece Holding B.V.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτές παραμένουν πάντα οι «κεραίες» του ομίλου για επέκταση σε νέες αγορές, μέσω ενδεχόμενων εξαγορών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία ειλημμένη απόφαση μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, οι αγορές της Κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον και για αυτό τον λόγο έχουν μελετηθεί. Κυρίως δε αγορές μεγαλύτερες από εκείνες που ήδη δραστηριοποιείται ο όμιλος. «Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Για άλλες αγορές δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και μπορεί να μην γίνει τίποτα και ποτέ…», σχολίαζαν πρόσφατα οι ίδιες πηγές.

Για το 2024 ο όμιλος Σκλαβενίτης δρομολόγησε επενδύσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του 2025 έχει προγραμματίσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν σε περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων και παράλληλη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου κέντρου διανομής 125.000 τ.μ. στην Αττική, στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υποδομών logistics, καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών e-commerce. Σήμερα ο όμιλος Σκλαβενίτης διαθέτει συνολικά 537 καταστήματα - 510 στην Ελλάδα και 27 στην Κύπρο - και εξυπηρετεί ημερησίως κατά μέσο όρο 700.000 πελάτες. Ταυτόχρονα, ως ένας από τους πλέον «ελκυστικούς» εργοδότες στην Ελλάδα, απασχολεί σχεδόν 40.000 υπαλλήλους και δη 39.042 από 36.766 που ήταν στα τέλη του 2023.

Lidl Ελλάς

Στη δεύτερη θέση στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων φιγουράρει πλέον η Lidl Ελλάς. Όπως αποκάλυψε τον περασμένο Νοέμβριο στους δημοσιογράφους ο CEO και πρόεδρος της διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, «για να απαντήσουμε σε ένα διαχρονικό σας ερώτημα, ναι, είμαστε υπερήφανοι που με τα 231 καταστήματα στην Ελλάδα βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση του ελληνικού λιανεμπορίου τροφίμων». Υπενθυμίζεται εδώ ότι εδώ και καιρό φημολογείται ότι η αλυσίδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του κλάδου, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να πιστοποιηθεί, καθώς λόγω της εταιρικής της μορφής δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με τον Martin Brandenburger, επόμενο στοίχημα της Lidl Ελλάς που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά είναι η υλοποίηση μιας νέας επένδυσης ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά στη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα, προκειμένου να ενισχυθούν έτι περαιτέρω οι λειτουργίες της καθημερινής τροφοδοσίας των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2029, ενώ το νέο logistics center θα έχει έκταση 60.000 τμ. Ταυτόχρονα, η Lidl Ελλάς δρομολογεί και ένα επενδυτικό πλάνο ύψους επίσης 100 εκατ. ευρώ στη διετία 2024-2025, αυξάνοντας στα 200 εκατ. ευρώ τις συνολικές επενδύσεις που υλοποιεί.

Παράλληλα, η Lidl θα συνεχίσει να επενδύει στην επέκταση του δικτύου της, με έμφαση τα επόμενα χρόνια στην Αττική και τη νησιωτική χώρα. Για το 2025 σχεδιάζεται η δημιουργία τουλάχιστον δύο νέων καταστημάτων, ενώ υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται κατάστημα στο Αιγάλεω, ενώ το κατάστημα στα βόρεια προάστια επί της Λεωφόρου Μεσογείων – εκεί που βρίσκονταν παλιά τα κεντρικά γραφεία της Miele Hellas – καθυστερεί λόγω διαφωνιών με την τοπική αυτοδιοίκηση.

H Lidl Ελλάς προσφέρει σήμερα 20.150 διαφορετικά προϊόντα μέσω των καταστημάτων της, απασχολεί 6.736 εργαζόμενους και διαθέτει πέντε κέντρα διανομής.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στο τρίπτυχο εξορθολογισμός δικτύου μέσω μετατροπής αρκετών εταιρικών καταστημάτων σε franchise, ενίσχυση του e-commerce και του fast delivery, καθώς και στήριξη των τιμών με εστίαση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνοψίζεται το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος. Όπως δε αποκάλυψε τον περασμένο Οκτώβριο ο επικεφαλής της αλυσίδας, Νίκος Λαβίδας, η θυγατρική της Ahold Delhaize θα προχωρήσει στην εξαγορά μικρής αλυσίδας του οργανωμένου λιανεμπορίου και μάλιστα πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Κατά τις πληροφορίες, πρόκειται για την αλυσίδα Τερζής στην Πελοπόννησο, με έδρα τον Πύργο Ηλείας και η οποία διατηρεί έξι καταστήματα. Με την ολοκλήρωση του deal, τα εν λόγω καταστήματα θα ενταχθούν στο δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Για το 2024 η αλυσίδα «έτρεξε» επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ σε συνέχεια των 56 εκατ. ευρώ περίπου που δρομολογήθηκαν το 2023, ενώ για την τρέχουσα χρονιά οι πωλήσεις της εταιρείας προβλέπονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Το 2023 η θυγατρική του ομίλου Ahold Delhaize στην Ελλάδα εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 1,97 δισ. ευρώ, έναντι 1,98 δισ. ευρώ το 2022 και 1,96 δισ. ευρώ το 2021, με την αλυσίδα να διατηρεί σε σταθερά επίπεδα τον τζίρο της τα τελευταία χρόνια κάτω από το όριο των 2 δισ. ευρώ.

Πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του το πολυσυζητημένο κατάστημα στο Άγιο Όρος, με την ΑΒ Βασιλόπουλος να γίνεται η πρώτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που αποφασίζει να ανοίξει κατάστημα στην αυτόνομη μοναστική πολιτεία. Το εν λόγω σούπερ μάρκετ άνοιξε στις Καρυές του Αγίου Όρους, έχει οκτώ άτομα προσωπικό - όλοι άντρες όπως είναι αναμενόμενο - ενώ μεγάλο μέρος των προϊόντων και των κωδικών που φιλοξενεί στα ράφια του στηρίζεται σε τοπικά προϊόντα, με κύριο στόχο την ανάδειξη του ιδιαίτερου διατροφικού πλούτου της περιοχής. Η έκταση του καταστήματος στις Καρυές είναι 140 τμ, ενώ λειτουργεί με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise).

Η ανάπτυξη του δικτύου franchise βρίσκεται, άλλωστε, στον πυρήνα της νέας στρατηγικής της αλυσίδας. Ήδη, με τη συνεργασία 223 επιχειρηματιών και περισσότερων από 2.000 εργαζομένων, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο franchise στην Ελλάδα που συμπληρώνει φέτος 300 καταστήματα πανελλαδικά. Από το δίκτυο των 300 καταστημάτων franchise στην Ελλάδα, τα 200 αφορούν σε καταστήματα ΑΒ Shop & Go στα αστικά κέντρα, ενώ τα υπόλοιπα 100 καταστήματα αφορούν στο μοντέλο franchise ΑΒ Συνεργάτης, το οποίο αναπτύσσεται στην περιφέρεια, τα μεγάλα τουριστικά κέντρα και τη νησιωτική Ελλάδα.

Σήμερα το δίκτυο πωλήσεων της ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει περισσότερα από 600 καταστήματα, με τα εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης να ξεπερνούν τα 300.

METRO ΑΕΒΕ

Επενδύσεις συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ στην τετραετία 2023-2026 προβλέπει το πλάνο ανάπτυξης που δρομολογεί ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ, που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική.

Στον πυρήνα αυτού του πλάνου βρίσκεται η δημιουργία 100-120 νέων καταστημάτων ως το 2026, η ανέγερση νέας αποθήκης στον Ασπρόπυργο, καθώς και η ανάπτυξη 16 οικοπέδων και ακινήτων που είναι ήδη συμφωνημένα και υπό ανέγερση. Μόνο για το 2024 οι επενδύσεις του ομίλου ξεπερνούν 60 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω αυτών η METRO ΑΕΒΕ στοχεύει σε κύκλο εργασιών ύψους 1,650 δισ. ευρώ στο τέλος της φετινής χρονιάς, καθώς και σε περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας της.

Το δίκτυο των My market αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως μέσω της ανάπτυξης των My market Local, τα οποία κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης – γνωστών και ως σούπερ μάρκετ γειτονιάς – τα οποία ο όμιλος αναπτύσσει την τελευταία τριετία μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) και τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές. Στόχος του ομίλου είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 My market Local σε όλη την επικράτεια.

Το 2023 αποδείχθηκε μια ακόμη καλή χρονιά και για τα METRO Cash & Carry, που αποτελούν διαχρονικά την ηγέτιδα αλυσίδα στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, με μερίδιο που πλησιάζει το 50%. Η αλυσίδα μεγιστοποίησε τη διείσδυσή της στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca και διατήρησε την καλή της πορεία στον κλάδο της μεταπώλησης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, μάλιστα, άνοιξε το νέο METRO Cash & Carry στην περιοχή της Δράμας, στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας, με ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση από την πόλη, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.

Προτεραιότητα για τον όμιλο αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς οι επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, σταδιακά αποδίδουν, ενώ η χρήση της τεχνολογίας και του AI αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Η METRO σήμερα απαριθμεί 227 καταστήματα My Market, 22 My Market local, 49 METRO Cash & Carry και ένα Dark Store, 14 πρατήρια και ένα κατάστημα στην Κύπρο.

Μασούτης

Όπως έχει αποκαλύψει το insider.gr, αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για να ανοίξει τις πύλες του το νέο κατάστημα Μασούτης στην Αθήνα, καθώς η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ επιχειρεί να ενισχύσει έτι περαιτέρω το αποτύπωμά της στον εγχώριο κλάδου του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Ο λόγος για το πολυαναμενόμενο Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες που συνοδεύεται από ένα μεγάλο οικιστικό project.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αλυσίδας, Γιάννη Μασούτη, το νέο κατάστημα θα είναι έτοιμο τον Ιανουάριο του 2025, ενώ αργότερα μέσα στην ίδια χρονιά θα παραδοθεί και το real estate project. Στην περιοχή Τρεις Γέφυρες η αλυσίδα Δ. Μασούτης υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο της στην Αττική, με στόχο να ενδυναμώσει την παρουσία της στην πρωτεύουσα, ενώ η επένδυση για το συγκεκριμένο real estate project αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ. Και αυτό γιατί σε έναν ιδιόκτητο χώρο 5 στρεμμάτων δρομολογείται η δημιουργία του νέου Grand Μασούτης στην Αθήνα, με παράλληλη ανέγερση στον ίδιο χώρο ενός κτηριακού συγκροτήματος δύο 9όροφων πολυκατοικιών. Το Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες θα είναι το δεύτερο στην Αττική μετά το Grand κατάστημα στην Γλυφάδα και θα αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο περίπου 2.000 τμ. Την ίδια ώρα, οι δύο δίδυμες 9όροφες πολυκατοικίες που θα ανεγερθούν ακριβώς από πάνω, θα φιλοξενήσουν 110 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών.

Την περυσινή χρονιά οι πωλήσεις της αλυσίδας έσπασαν για πρώτη φορά το «φράγμα» του 1 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 1,076 δισ. ευρώ, από 923 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022, ενώ τα κέρδη προ φόρων κινήθηκαν σταθεροποιητικά, αντιστοιχώντας σε επίπεδα μικρότερα του 1% του τζίρου. Σύμφωνα άλλωστε με τη διοίκηση «ιδιαίτερη δε έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια για συγκράτηση των ανατιμήσεων και τη διατήρηση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών». Σε αυτή την κατεύθυνση υπολογίζεται, μάλιστα, ότι επενδύθηκαν περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ. Το πλάνο της οργανικής ανάπτυξης της Μασούτης για το 2024 περιλάμβανε και νέα καταστήματα στην Αττική, ενώ κάθε χρόνο η αλυσίδα επενδύει περί τα 25 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις καταστημάτων. Παράλληλα, οι επενδύσεις της αλυσίδας στις τουριστικές περιοχές αποδίδουν καρπούς καθώς η εταιρεία έχει καταφέρει να εδραιώσει ισχυρή παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα μέσα από ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε την περασμένη άνοιξη στους δημοσιογράφους ο Γενικός Διευθυντής της Μασούτης, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναπτύξει το μοντέλο λειτουργίας καταστημάτων μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchising), πιθανότατα από το 2025 και προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

Η Δ. Μασούτης έχει συμπληρώσει 48 χρόνια πορείας στην ελληνική αγορά, το δίκτυό της προσεγγίζει τα 400 καταστήματα, με περισσότερα από 55 να βρίσκονται στην Αττική, ενώ συνολικά απασχολεί 10.000 εργαζόμενους.

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Σε αναπτυξιακή τροχιά κινείται η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, έχοντας κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να συγκαταλέγεται στους μεγάλους «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Το τελευταίο δε διάστημα έχουν φουντώσει οι φήμες περί ενδεχόμενης πώλησής της, καθώς, όπως όλα δείχνουν, αποτελεί έναν άκρως ελκυστικό στόχο εξαγοράς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία επιβεβαίωση από επίσημα χείλη.

Το 2023 ο κύκλος εργασιών του ομίλου σκαρφάλωσε στα 703,78 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 497,81 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 41,38%. Τα αποτελέσματα μετά φόρων παραμένουν κερδοφόρα και ανήλθαν σε 2,30 εκατ. ευρώ, έναντι 2,13 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,83% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Για το δε 2024, ο πήχης τίθεται ακόμη πιο ψηλά. «Για το 2024 βάζουμε στόχο για κύκλο εργασιών ύψους 800 εκατ. ευρώ», αποκάλυψε τον περασμένο Ιούλιο στους δημοσιογράφους ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, Άγγελος Κρητικός, στο περιθώριο των εγκαινίων ενός νέου concept καταστήματος που λειτούργησε η αλυσίδα. Ο λόγος για το κατάστημα «Εκλεκτόν» που αφορά σε ένα deli grocery και βρίσκεται στην πλατεία Κλαυθμώνος στην καρδιά της Αθήνας.

Διεκδικώντας, άλλωστε, πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη της... γειτονιάς τα τελευταία χρόνια, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην επέκταση του δικτύου της. Σύμφωνα με τον κ. Κρητικό, η αλυσίδα «τρέχει» για εφέτος ένα πλάνο επενδύσεων ύψους 15-20 εκατ. ευρώ, ενώ ανοίγει συνεχώς νέα καταστήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου άνοιξε νέο κατάστημα Κρητικός στη Λαμία, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο άνοιξαν ακόμη δύο καταστήματα, ένα στην Ελευσίνα και ένα στους Γαλατάδες της Πέλλας.

Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 890 καταστημάτων, διαθέτει οκτώ κέντρα διανομής και απασχολεί περισσότερους από 3.700 εργαζόμενους.

Γαλαξίας

Σημαντικά μερίδια στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής διεκδικεί και η Πέντε ΑΕ που αναπτύσσει τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας.

Το 2023, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα επίπεδα των 535,64 εκατ. ευρώ έναντι 513,51 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 4,31%. Ωστόσο, βελτιωμένη κατά 8,44% ήταν η κερδοφορία της αλυσίδας, αλλά και η καθαρή θέση της κατά 3,79%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 16,92 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,02%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των 13,81 εκατ. ευρώ από 12,74 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022 καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 8,52%.

Στη χρήση 2023 προστέθηκαν άλλα δύο καταστήματα στο δίκτυό της φτάνοντας τα 173 συνολικά, ενώ από 90 ιδιόκτητα που είχε το 2022 και 81 μισθωμένα, την 31η Δεκεμβρίου 2023 έφτασε να διατηρεί 93 ιδιόκτητα καταστήματα και 80 μισθωμένα.

Market In

Το «φράγμα» των 400 εκατ. ευρώ έσπασε το 2023 ο τζίρος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Market In, καθώς η εταιρεία επικεντρώθηκε στο άνοιγμα νέων καταστημάτων και την αύξηση των προωθητικών ενεργειών. Μάλιστα, οι εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες συνεχίζονται και το 2024.

Η αλυσίδα απαριθμεί σήμερα 239 καταστήματα, ενώ απασχολεί συνολικά 3.630 εργαζόμενους. Από τον Αύγουστο του 2013 η Market In χρησιμοποιεί τις νέες σύγχρονες ιδιότητες εγκαταστάσεις του ομίλου που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής.