EY: Κορυφαίος πάροχος φορολογικών υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα για 14η χρονιά

Η ΕΥ Ελλάδος συνεχίζει να λαμβάνει σημαντική αναγνώριση για τις κορυφαίες φορολογικές υπηρεσίες ενδοομιλικών συναλλαγών που προσφέρει στην ελληνική αγορά, καθώς διακρίθηκε με το βραβείο “Greece Transfer Pricing Advisory Firm of the Year”, από το διεθνούς φήμης φορολογικό περιοδικό International Tax Review (ITR).

Η ΕΥ Ελλάδος συνεχίζει να λαμβάνει σημαντική αναγνώριση για τις κορυφαίες φορολογικές υπηρεσίες ενδοομιλικών συναλλαγών που προσφέρει στην ελληνική αγορά, καθώς διακρίθηκε με το βραβείο “Greece Transfer Pricing Advisory Firm of the Year”, από το διεθνούς φήμης φορολογικό περιοδικό International Tax Review (ITR). Η επίσημη ανακοίνωση και βράβευση πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024, στο πλαίσιο των ITR EMEA Tax Awards 2024, στο Λονδίνο.

Πρόκειται για μια κορυφαία διάκριση, που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΥ Ελλάδος στην παροχή υψηλής ποιότητας, καινοτόμων φορολογικών υπηρεσιών σε ζητήματα ενδοομιλικών συναλλαγών, τη στιγμή που περισσότερες από οκτώ στις 10 επιχειρήσεις (84%) που συμμετείχαν στην παγκόσμια έρευνα 2024 EY International Tax and Transfer Pricing Survey, δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν «μέτριο» ή «σημαντικό» κίνδυνο διπλής φορολογίας, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας φορολογικής μεταρρύθμισης που φέρνει η εφαρμογή της δέσμης μέτρων BEPS (Πυλώνες Ι και ΙΙ).

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή διάκριση, ο κ. Σπύρος Καμινάρης, Εταίρος και Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτήν τη σημαντική βράβευση στα ITR EMEA Tax Awards, η οποία αποτελεί επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης και της προτίμησης των πελατών μας. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ομάδα παροχής υπηρεσιών Ενδοομιλικών Συναλλαγών της EY Ελλάδος, για τον επαγγελματισμό τους και το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσής τους, που μας έχουν τοποθετήσει στην κορυφή της ελληνικής αγοράς. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βοηθώντας τους πελάτες μας να διαχειριστούν αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το ολοένα πιο περίπλοκο και αβέβαιο παγκόσμιο φορολογικό περιβάλλον».

Ο κ. Χρήστος Κουρουνιώτης, Εταίρος και Επικεφαλής των Υπηρεσιών Ενδοομιλικών Συναλλαγών της EY Ελλάδος, και Επικεφαλής των Υπηρεσιών Ενδοομιλικών Συναλλαγών της EY στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: «Το γεγονός ότι λαμβάνουμε αυτή τη διάκριση για 14η φορά, αντανακλά τη μακροπρόθεσμη προοπτική συνεργασίας που έχουμε όταν παρέχουμε υπηρεσίες, και τη συνέπεια στην παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών. Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε το αντιμετωπίζουμε ως μια ευκαιρία ανάδειξης της ΕΥ ως αξιόπιστου συνεργάτη και σύμβουλου, και η διάκριση αυτή επιβραβεύει αυτήν ακριβώς τη νοοτροπία που έχει όλη η ομάδα».

Σημειώνεται, επίσης, ότι, σε περιφερειακό επίπεδο, ο οργανισμός της EY βραβεύτηκε με τα “Tax Compliance & Reporting Firm of the Year” και “Tax Policy Firm of the Year”, για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA).