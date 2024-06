Ανθρωποκεντρικά και πράσινα τα νέα γραφεία της EY στο Μαρούσι

Σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι ανακοίνωσε ότι θα μετακομίσει μέσα στα επόμενα χρόνια η ΕΥ Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εργασιακής εμπειρίας στους ανθρώπους της και την περαιτέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, όπως επισημαίνει με σχετική της ανακοίνωση.

Σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι ανακοίνωσε ότι θα μετακομίσει μέσα στα επόμενα χρόνια η ΕΥ Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εργασιακής εμπειρίας στους ανθρώπους της και την περαιτέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, όπως επισημαίνει με σχετική της ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ Ελλάδος προχώρησε σε δεσμευτική συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης δύο κτηρίων του υπό κατασκευή συγκροτήματος “The Grid”, που αναπτύσσεται από τις Noval Property και Brook Lane Capital. Το νέο, βιοκλιματικό συγκρότημα γραφείων θα καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο επί της συμβολής των οδών Χειμάρρας και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου στο Μαρούσι, και αναμένεται να παραδοθεί στο πρώτο μισό του 2025 για τις απαραίτητες εργασίες, ώστε η μετεγκατάσταση της εταιρείας να ξεκινήσει μέσα στο 2026. Η EY θα μισθώσει δύο από τα τέσσερα κτήρια του συγκροτήματος, συνολικής επιφάνειας άνω των 12.230 τ.μ.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Η απόφαση για τα νέα γραφεία, έρχεται ως αποτέλεσμα συνεχόμενων ετών αξιοσημείωτης ανάπτυξης της EY στην Ελλάδα, καθώς και πολύ σημαντικής αύξησης του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού της. Στο διάστημα των δέκα ετών από τη μετακόμιση της EY Ελλάδος στο τωρινό της κτήριο στο Μαρούσι, το 2014, οι άνθρωποί της αυξήθηκαν περισσότερο από 240%. Σήμερα, η EY Ελλάδος απασχολεί 2.500 ανθρώπους σε όλη τη χώρα, με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ σχεδιάζεται και περαιτέρω επέκτασή της με γραφεία στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τα νέα γραφεία στο Μαρούσι, σχεδιάζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις δυναμικές ανάγκες, τόσο των ανθρώπων, όσο και των πελατών της EY, και καθοδηγούνται από τις αξίες της – όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το wellbeing, η ευελιξία, και η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη – καθώς και τις σύγχρονες αρχές σχεδιασμού βιώσιμων γραφειακών συγκροτημάτων.

Θέτοντας τους ανθρώπους της στο επίκεντρο, η ΕΥ αφουγκράστηκε τις προσδοκίες τους γύρω από το ιδανικό περιβάλλον εργασίας, μέσα από τη διοργάνωση focus groups. Οι συναντήσεις αυτές, ανέδειξαν την ανάγκη για ένα ζεστό και οικείο περιβάλλον που θα συνδέει το «εξωτερικό» με το «εσωτερικό» τοπίο, με περισσότερο πράσινο και πρόσβαση σε φυσικό φως, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία με έναν προσβάσιμο και συμπεριληπτικό σχεδιασμό. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη για περισσότερους χώρους που τροφοδοτούν τη δημιουργικότητα και καλλιεργούν μία ισχυρή αίσθηση κοινότητας και του «ανήκειν», καθώς και για χώρους που θα προσφέρουν ευκαιρίες αποφόρτισης από το καθημερινό στρες, όπως δωμάτιο ευεξίας (wellness room) και χώροι σιωπηλής συγκέντρωσης (silent focus areas) και διαλειμμάτων. Τον εσωτερικό σχεδιασμό των νέων γραφείων της EY Ελλάδος, έχει αναλάβει η αρχιτεκτονική εταιρεία A&M Architects.

Αυξημένη επιχειρηματική αξία για τους πελάτες

Ειδική έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που τοποθετεί και τις ανάγκες των πελατών, αλλά και την καλύτερη δυνατή εμπειρία τους, στην καρδιά των καθημερινών διεργασιών, με νέους, ευέλικτους χώρους, που ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες, όπως το ανανεωμένο και ενισχυμένο hub συν-δημιουργίας και καινοτομίας EY wavespaceTM Athens και αίθουσες συν-εργασίας.

Οι νέοι χώροι στοχεύουν στη στενότερη διάδραση πελατών και ανθρώπων της EY, για τον από κοινού σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και εμπειριών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα ανταποκρίνονται ακόμη αποτελεσματικότερα στις δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και τις μελλοντικές επιχειρηματικές προκλήσεις, με την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, όπως της τεχνητής νοημοσύνης και των data analytics, και μεθοδολογιών, όπως το design thinking.

Μέσα από τα νέα γραφεία της, η EY θα συνεχίσει να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξάγοντας τεχνογνωσία και καινοτομία, και αποτελώντας εργοδότη-προτίμησης για ταλέντα με κορυφαίες δεξιότητες. Ήδη, κατά την τελευταία δεκαετία απασχολεί εκατοντάδες εξειδικευμένους και πλέον έμπειρους επιστήμονες, μηχανικούς και επαγγελματίες – στο πλαίσιο εξειδικευμένων Κέντρων Αριστείας της EY σε σειρά από σημαντικά επιχειρηματικά αντικείμενα – οι οποίοι βοηθούν οργανισμούς σε περισσότερες από 30 χώρες, να υιοθετήσουν καινοτόμες και παραγωγικές λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως.

Χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Τα νέα γραφεία, που σχεδιάστηκαν από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τα επαγγελματικά κτηριακά συγκροτήματα, στο Μαρούσι και, ευρύτερα, στην Αθήνα. Πρωταρχικός είναι ο στόχος της περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, σύμφωνα, μάλιστα, με τη δέσμευση του παγκόσμιου οργανισμού της EY για επίτευξη μηδενικής καθαρής κατανάλωσης άνθρακα (net zero) το 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, τα γραφεία θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, και αναμένεται να λάβουν τις κορυφαίες πιστοποιήσεις LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) και WELL Building Standard. Παράλληλα, θα εξασφαλίζουν την επίτευξη ενεργειακής βαθμίδας Α+, κατά τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, ενώ θα διαθέτουν υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ξεχωριστούς χώρους στάθμευσης για ποδήλατα.

Με αφορμή την ανακοίνωση του σχεδίου μετεγκατάστασης στα νέα γραφεία, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Στην ΕΥ, έχουμε ορίσει ως αποστολή μας τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Για εμάς, αυτό σημαίνει να ακούμε τους ανθρώπους μας και να τους εξασφαλίζουμε μία εξαιρετική και μοναδική εμπειρία εργασίας – αυτό που ονομάζουμε “the EY experience” – να παρέχουμε υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες στους πελάτες μας και να αξιοποιούμε την αιχμή της τεχνολογίας, φροντίζοντας έμπρακτα για το περιβάλλον. Τα νέα μας γραφεία, επιβεβαιώνουν ενεργά τις δεσμεύσεις μας αυτές. Ως η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών – και εργοδότης προτίμησης – στην Ελλάδα, οφείλουμε να είμαστε και πρωτοπόροι στον σχεδιασμό των εργασιακών χώρων, αλλά και της εμπειρίας εργασίας, του μέλλοντος».

Εκ μέρους της Noval Property, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, σημείωσε: «Στη Noval Property μετά την επιτυχημένη εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζουμε δυναμικά την υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδόν δύο χρόνια πριν την ολοκλήρωση του εμβληματικού μας έργου "The Grid", με ιδιαίτερη χαρά προχωρήσαμε στην υπογραφή μακροχρόνιας μίσθωσης για δύο από τα τέσσερα κτήρια του συγκροτήματος γραφείων με την EY Ελλάδος. Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας και επιβεβαιώνει το κοινό μας όραμα για την ανάπτυξη σύγχρονων γραφειακών χώρων που σχεδιάζονται και λειτουργούν με γνώμονα τις βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και εστιάζουν στην ευημερία των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, η μίσθωση από την EY, σε συνδυασμό με την χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την ανάθεση της κατασκευής σε εργολάβο εγνωσμένης αξίας, και την αποδεδειγμένη εμπειρία μας και εξειδίκευση στη διαχείριση έργων, επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να υλοποιούμε με επιτυχία την ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας ακινήτων, όπως είναι το “The Grid”».

Εκπροσωπώντας την Brook Lane Capital, ο Ιδρυτής της, κ. Aziz Francis, σημείωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για τη συνεργασία μας με την EY, η οποία είναι ενδεικτική της αφοσίωσής μας στην προσέλκυση καταξιωμένων ενοικιαστών παρέχοντας κορυφαίους χώρους γραφείων που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Το όραμα μας πίσω από το “The Grid”, ήταν να δημιουργήσουμε μαζί με τους εγνωσμένου κύρους συνεργάτες μας, Noval Property και Foster + Partners, ένα εμβληματικό συγκρότημα γραφείων στην Αθήνα που διακρίνεται για τον υπερσύγχρονο σχεδιασμό του, τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και τις προηγμένες ανέσεις του, συμβάλλοντας στην αναγέννηση του περιβάλλοντος και της κοινότητάς του. Με το έργο αυτό συνεχίζουμε να εδραιώνουμε τη φήμη μας ως κυρίαρχος στην αγορά εμπορικών ακινήτων και την αφοσίωσή μας να βρισκόμαστε στο προσκήνιο της δημιουργίας πρωτοποριακών ακινήτων που προσελκύουν ενοικιαστές αναγνωρισμένου κύρους».

Από την πλευρά της Foster + Partners, ο κ. Darron Haylock, Partner και αρχιτέκτονας, σχολίασε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η EY θα μετακομίσει στο “The Grid”, ένα συγκρότημα που αναμένεται να παράσχει εργασιακούς χώρους και υποδομές με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, να δημιουργήσει συνδέσεις με το φυσικό περιβάλλον και να θέσει στο επίκεντρο την ευεξία των εργαζομένων».