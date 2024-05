Η EY Ελλάδος μεταξύ των Best Workplaces Hellas για το 2024

Η EY αποτελεί τη μοναδική εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Με την ένταξή της στην εθνική λίστα Best WorkplacesTM Hellas 2024 διακρίνεται η ΕΥ Ελλάδος, από τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work®, κατακτώντας μία θέση μεταξύ των 10 κορυφαίων εταιρειών στη μεγάλη κατηγορία μεγέθους (με περισσότερους από 250 εργαζόμενους) με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της. Σημειώνεται ότι η EY αποτελεί τη μοναδική εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

«Η αναγνώριση αυτή, αποτελεί την ύψιστη διάκριση για τις εταιρείες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τον οργανισμό Great Place to Work® (Great Place to Work-Certified™). Τα βραβεία Best WorkplacesTM απονέμονται τα τελευταία 21 χρόνια στη χώρα μας, σε επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για το εργασιακό τους περιβάλλον, έπειτα από μία ενδελεχή διαδικασία επιλογής, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ανώνυμης έρευνας των εργαζόμενων, σε συνδυασμό με την έκθεση Culture Audit©, στην οποία καταγράφονται οι πρακτικές και πολιτικές διοίκησης του ανθρώπινου κεφαλαίου της επιχείρησης. Η αξιολόγηση της έκθεσης Culture Audit© γίνεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία από το Great Place to Work® Hellas, με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece. Αυτή η νέα διάκριση της EY Ελλάδος, επιβεβαιώνει την έμπρακτη δέσμευση της εταιρείας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Η ΕΥ, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο, έχει ορίσει ως κορυφαία προτεραιότητα τη διαμόρφωση μίας προσωποποιημένης, μοναδικής εργασιακής εμπειρίας για τους ανθρώπους της (The exceptional EY experience. It’s yours to build.), σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, μέσα από ένα πλήθος προγραμμάτων που υποστηρίζουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την πραγμάτωση των προσωπικών στόχων τους και τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για την τέταρτη σημαντική διάκριση που λαμβάνει η EY Ελλάδος αυτή τη χρονιά σχετικά με το εργασιακό της περιβάλλον, καθώς η εταιρεία, εκτός από την πιστοποίηση Great Place to Work® Certified™ και την ένταξή της στη λίστα Best WorkplacesTM for Women Hellas 2024, έχει επίσης αναδειχθεί και Top Employer 2024, από το Top Employers Institute.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Η κορυφαία αυτή διάκριση από τον οργανισμό Great Place to Work®, μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η διαρκής προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο, αναγνωρίζεται τόσο από έναν έγκριτο διεθνή οργανισμό, αλλά και από τους ίδιους τους ανθρώπους μας. Είναι οι άνθρωποί μας, που με την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό και τον επαγγελματισμό τους, έχουν αναδείξει την ΕΥ ως την κορυφαία εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στη χώρα, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών μας και της αγοράς. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη διαρκή προσπάθειά μας να εξασφαλίζουμε για τους ανθρώπους μας μία κορυφαία εργασιακή εμπειρία, και ένα περιβάλλον που θα τους βοηθά να πραγματώσουν τους πιο φιλόδοξους στόχους τους και να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά».