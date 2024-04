Εφορία: Ξεκινούν έλεγχοι σε επαγγελματίες για τα POS - Ποιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Εξηγήσεις στην ΑΑΔΕ θα κληθούν να δώσουν όσοι δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση ταμειακών με τερματικά πληρωμών. Τι ισχύει για τις εποχικές επιχειρήσεις.

Εξηγήσεις στην ΑΑΔΕ θα κληθούν να δώσουν περίπου 12.000 επιχειρήσεις οι οποίες, όχι μόνο δεν ολοκλήρωσαν τη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS, αλλά δεν έκλεισαν ραντεβού με τεχνικό μέχρι και την 1η Απριλίου που έληξε η σχετική προθεσμία.

Η ΑΑΔΕ θα επικοινωνήσει με τις επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η καθυστέρηση στις διαδικασίες της διασύνδεσης οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αμέλεια ώστε στη συνέχεια να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα 10.000 ευρώ αν τηρούν απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ εάν τηρούν διπλογραφικά στοιχεία. Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Έλεγχοι στην αγορά

Παράλληλα, από σήμερα ξεκινούν έλεγχοι και στους επαγγελματίες των 35 κλάδων οι οποίοι από την 1η Απριλίου είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν POS και να δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Όσοι εντοπιστούν είτε να μην έχουν ενεργοποιήσει τα POS, θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά παράβαση. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσουν ελέγχους σε ταξί, λαϊκές αγορές, περίπτερα.

Μέχρι στιγμής πάνω από 255.000 επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για να το κάνουν μέχρι την 30η Απριλίου, οπότε και είναι η καταληκτική προθεσμία. Πρόκειται ουσιαστικά για το 90% των επιχειρήσεων, που είναι υποχρεωμένες να «παντρέψουν» τις ταμειακές με τα POS.

Οι προθεσμίες

Το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές προβλέπει τα εξής:

1. Προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως την 30η Απριλίου 2024 έχουν:

-Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στην διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

-Επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται περισσότερες.

2. Έως την 30η Απριλίου 2024 έχει οριστεί και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

3. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, έχουν προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.

4. Οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.