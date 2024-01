7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next για μαθητές από την Vodafone - Δώρο ένα ταξίδι στο CERN

Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου κερδίζουν από ένα STEM Kit.

Οι συμμετοχές για τον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next του Ιδρύματος Vodafone συνεχίζονται και οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό διεκδικούν μοναδικά δώρα με αποκορύφωμα τη μοναδική εμπειρία που θα χαρίσει το τριήμερο ταξίδι στο CERN (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών) στη νικήτρια ομάδα. Το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί μια δωρεάν εκπαιδευτική εμπειρία, που ενθαρρύνει τις/τους μαθητές/τριες σχολείων σε όλη την Ελλάδα στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου, προσκαλώντας τα να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν μια κατασκευή ή μια τεχνολογική εφαρμογή που θα δώσει λύση σε ένα πρόβλημα της καθημερινότητάς τους ή της τοπικής κοινωνίας. Οι μαθητές/τριες σχηματίζουν τη δική τους ομάδα με επικεφαλής κάποιον/α εκπαιδευτικό, που θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή έως τις 4 Μαρτίου 2024 και στη συνέχεια να υποβάλει το project της ομάδας έως 28 Απριλίου 2024. Παράλληλα, οι 50 πρώτες ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 24 Ιανουαρίου θα κερδίσουν δώρο από ένα STEM Kit. To πρόγραμμα Generation Next παρέχει στις/στους μαθητές/τριες από όλη την Ελλάδα τα εφόδια, ώστε με τη χρήση της τεχνολογίας να μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και να φτιάξουν το αύριο που ονειρεύονται. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα projects μαθητών/τριών.

Το Generation Next, μέσω εκπαιδευτικού περιεχομένου, εμπνέει τους/τις μαθητές/τριες να σκεφτούν πρωτοποριακά, ενώ παράλληλα εξελίσσει τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα από βίντεο, εκπαιδευτικούς οδηγούς και ‘DIY’ κατασκευές.

Το Ίδρυμα Vodafone καλεί όλους/λες τους «εξερευνητές του σήμερα» μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς τους να περιηγηθούν στην πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr και να ανακαλύψουν τον κόσμο των επιστημών, της τεχνολογίας και των μαθηματικών, σε μια εποχή που απαιτεί ολοένα και περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες για το μέλλον της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone, δήλωσε σχετικά: «Το Ίδρυμα Vodafone πιστεύει ιδιαίτερα στη δύναμη και τις προοπτικές της νέας γενιάς να μεταμορφώσει τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Για άλλη μια χρονιά, με το πρόγραμμα Generation Next, ενισχύουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα με τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση και την τεχνογνωσία ώστε να ανταποκριθούν στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, να ονειρευτούν, να πειραματιστούν, και να σχεδιάσουν ένα νέο μέλλον. Αναμένουμε και φέτος με μεγάλη ανυπομονησία τις ευρηματικές και δημιουργικές λύσεις που θα σκεφτούν τα παιδιά για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων με τη βοήθεια της τεχνολογίας».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Generation Next, επισκεφτείτε την ψηφιακή πλατφόρμα. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.