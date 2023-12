Tesla: Το Cybertruck έχει πυροδοτήσει ανησυχίες στους ειδικούς οδικής ασφάλειας

Ο ανοξείδωτος χάλυβας της εξωτερικής επένδυσής του, οι γωνίες και το βάρος του φέρονται να το καθιστούν κίνδυνο για πεζούς, ποδηλάτες και άλλα οχήματα.

Η σχεδίαση του Cybertruck της Tesla με τις έντονες γωνίες, έχει ανησυχήσει τους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας ότι ο άκαμπτος εξωσκελετός του ηλεκτρικού pickup οχήματος από ανοξείδωτο χάλυβα, θα μπορούσε να βλάψει τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα άλλα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους.

Το Reuters προσέγγισε ειδικούς οδικής ασφάλειας, που είδαν βίντεο από δοκιμές πρόσκρουσης που διεξήγαγε η Tesla στο πρώτο της νέο όχημα εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την περασμένη εβδομάδα.

Τα βίντεο δοκιμών σύγκρουσης που η Tesla μετέδωσε ζωντανά σε μια εκδήλωση στις 30 Νοεμβρίου, συζητήθηκαν έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ειδικοί που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι χρειάζονταν τα δεδομένα δοκιμών πρόσκρουσης για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια.

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αν κάνουν το εξωτερικό του οχήματος πολύ άκαμπτο, χρησιμοποιώντας χοντρό ανοξείδωτο χάλυβα, τότε όταν οι άνθρωποι που θα χτυπήσουν το κεφάλι τους πάνω του, αυτό θα τους προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά», είπε ο Adrian Lund, ο πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Ασφάλειας Οδικών Μεταφορών (IIHS), του οποίου οι δοκιμές σύγκρουσης οχημάτων αποτελούν βιομηχανικό πρότυπο.

Η Tesla διαφήμισε τις δομές του φορτηγού, τονίζοντας ότι απορροφούν τις κρούσεις κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, δήλωσε σε μια ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ότι είναι «πολύ σίγουρος» ότι το Cybertruck θα είναι ασφαλέστερο από άλλα pickup φορτηγά για επιβάτες και πεζούς.

Yes, we are highly confident that Cybertruck will be much safer per mile than other trucks, both for occupants and pedestrians https://t.co/RydoYYn4FU

— Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2023