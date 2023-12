Worldline Greece: Διευρύνει το αποτύπωμα και τις διαθέσιμες λύσεις της στον τουρισμό

Με τουριστικούς όρους μιλά η ψηφιακή τραπεζική -

Με τουριστικούς όρους μιλά η Worldline, η Νο. 1 εταιρεία αποδοχής και εκκαθάρισης τραπεζικών καρτών στην Ευρώπη, η οποία τα τελευταια δύο χρόνια ενέτεινε τη δραστηριότητά στη χώρα μας, μέσω της εξαγοράς της Cardlink και του 80% του τομέα Cards Acquiring της Eurobank. Έχοντας ήδη ισχυρή παρουσία στον χώρο της φιλοξενίας, πολλαπλασιάζει τις λύσεις πληρωμών που ακουμπούν στις τουριστικές ανάγκες, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά της στον κλάδο που εισφέρει άμεσα κι έμμεσα το 25% του ΑΕΠ.

«H Worldline Greece είναι ένα σχετικά πρόσφατο εγχείρημα αλλά με συντελεστές που έχουν πολυετή εμπειρία στον τομέα της εκκαθάρισης πληρωμών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασίλης Ντούμας, BPM & Business Intelligence Manager της Worldline Greece συστήνοντας την εταιρεία στους φορείς της τουριστικής αγοράς που παρακολούθησαν το πάνελ « Digital Funnel : Customers Journey from first click to booking payment systems» στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης ΧΕΝΙΑ 2023. Συνέχισε δε παρουσιάζοντας το ευρύ πορτφόλιο λύσεων που προσφέρει η εταιρεία και το οποίο, όπως επεσήμανε, καλύπτει όλο το εύρος του «ταξιδιού», από την κράτηση ενός πελάτη έως και το check out του.

To ταξίδι των online κρατήσεων

Οι διαδικτυακές κρατήσεις ενός ταξιδιού, τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος την τελευταία δεκαετία, εξυπηρετούνται από τρία προϊόντα, το e-Commerce Gateway, τo Payment Link και το Live - Pay, που απευθύνονται σε τουριστικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους με ή χωρίς e-shop.

Η λύση e-Commerce Gateway για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσα από το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα, προσφέροντας ένα 3D secure σύστημα πληρωμών που αποδέχεται όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και ενσωματώνει σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας. Συγκριτικό πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι επιτρέπει κάθε τρόπο διασύνδεσης (direct & redirect), υποστηρίζει και προγράμματα άτοκων δόσεων, επαναλαμβανόμενες πληρωμές, πάγιες εντολές κλπ και η εκκαθάριση της συναλλαγής γίνεται την επόμενη ημέρα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη ρευστότητα της επιχείρησης.

Στην περίπτωση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, των δωματίων προς ενοικίαση και των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, που αποτελούν και τη μερίδα του λέοντος του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας, κατάλληλες αποδεικνύονται και οι άλλες δύο λύσεις αφού δεν απαιτούν από την επιχείρηση να έχει δική της διαδικτυακή παρουσία (e-shop). Στην περίπτωση του Payment Link - υπηρεσία που υιοθετείται με διπλάσιους ρυθμούς από την ξενοδοχειακή αγορά σε σύγκριση με τους λοιπούς κλάδους όπως σημείωσε ο κ. Ντούμας - η επιχείρηση μπορεί να διεκπεραιώσει μια πληρωμή με 6 απλά βήματα: μπαίνει στην πλατφόρμα της Worldline Greece, καταχωρεί τα στοιχεία πελάτη, και δημιουργεί την εντολή πληρωμής την οποία και αποστέλλει με link στον πελάτη. Εν συνεχεία ο πελάτης με ένα κλικ μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον της Worldline Greece, καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του και λαμβάνει επιβεβαίωση της συναλλαγής μέσω e-mail, γεγονός που προσφέρει ασφάλεια.

Αντίστοιχα, η εξειδικευμένη πλατφόρμα αποδοχής πληρωμών για υπηρεσίες, Live - Pay, αποδεικνύεται ιδανική, τόσο για αυτούς που δεν έχουν e-shop όσο και για εκείνους που δεν επιθυμούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη υποδομών ή ακόμα και εάν διαθέτουν e-shop δίνουν άλλο ένα εναλλακτικό κανάλι πληρωμών. Προσφέρει διεκπεραίωση συναλλαγών σε πιστοποιημένα ασφαλές περιβάλλον, λειτουργεί 24/7 και δίνει τη δυνατότητα σε όσους την επιλέξουν, να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τις εισπράξεις τους σε πραγματικό χρόνο. Πρόσφατα η πλατφόρμα, που έχει ήδη εγγεγραμμένους σε αυτή πάνω από 30.000 καρτούχους, ανανεώθηκε με στόχο να προσφέρει ακόμα καλύτερη εμπειρία πληρωμών αλλά και να βοηθήσει την επιχείρηση να αυξήσει και την προβολή της, όπως εξήγησε ο κ. Ντούμας.

Οι λύσεις για τα φυσικά σημεία συναλλαγών

Θερμή είναι ωστόσο η υποδοχή και των φυσικών λύσεων που έχει λανσάρει η Worldline Greece από τον κόσμο του τουρισμού. Να θυμίσουμε ότι πέρα από τα Αndroid τερματικά νέας γενιάς (POS), τα οποία δέχονται όλες τις πληρωμές, διαθέτουν προέγκριση, περιλαμβάνουν φιλοδώρημα και υποστηρίζουν ανοιχτό πληκτρολόγιο για απομακρυσμένες συναλλαγές με κάρτα, η εταιρεία παρουσίασε πριν από δύο χρόνια και την Smart POS app εφαρμογή της. Με αυτή τη λύση οποιαδήποτε Android συσκευή, χωρίς ή καθόλου πρόσθετο εξοπλισμό, αποκτά τις δυνατότητες ενός τερματικού. Η λύση εμπλουτίζεται συνεχώς με πρόσθετες λειτουργικότητες (υποστηρίζει απεριόριστους χρήστες, προέγκριση, ανοιχτό πληκτρολόγιο, φιλοδώρημα, άτοκες λύσεις κ.α.) και έχει ήδη εγγράψει στο «πελατολόγιο» της κοντά στις 20.000 επιχειρήσεις.

Στο παραπάνω μείγμα θα πρέπει να προστεθεί και η υπηρεσία Άμεσης Μετατροπής Νομίσματος (DCC), η οποία υποστηρίζει ήδη 24 νομίσματα, αλλά και οι αυτόματοι πωλητές, δύο λύσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε μια επιχείρηση και να προσφέρουν απαντήσεις σε υπάρχουσες προκλήσεις.

Η υπηρεσία Άμεσης Μετατροπής Νομίσματος δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να πληρώσει με οποιαδήποτε κάρτα στο νόμισμα της κάρτας του, παρουσιάζοντας του με απόλυτη διαφάνεια την συναλλαγματική ισοτιμία, το ποσό αλλά και το ποσοστό της επιβάρυνσης DCC, επιστρέφοντας μάλιστα στους επιχειρηματίες έως και 1% της προμήθειας.

Όσο για τους αυτόματους πωλητές, προσφέρουν δυνατότητα πληρωμής με κάρτα σε ένα self check out point που τοποθετείται στη ρεσεψιόν ενός καταλύματος, δίνοντας μια αξιόπιστη, σύγχρονη και εύκολη λύση στην έλλειψη του προσωπικού που βαραίνει δυσανάλογα το τελευταίο διάστημα τον κλάδο παγκοσμίως.

«Η εταιρεία μας συστήνει συνεχώς νέες, πρωτοπόρες τεχνολογίες στην εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες θέτουν σε πρώτο πλάνο την ασφάλεια και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εκάστοτε επιχείρησης» ανέφερε ο κ. Ντούμας. Πρόσθεσε δε, ότι μέσω του merchant-shop.gr της Worldline Greece κάθε επαγγελματίας μπορεί πλέον από την άνεση του χώρου του, και χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία για την ολοκλήρωση διαδικασίας απόκτησης προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, να επιλέξει την ή τις λύσεις που επιθυμεί, την τράπεζα που προτιμά για την εκκαθάριση των συναλλαγών του και να δεχτεί πληρωμές με κάρτα».

