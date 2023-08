Μασκ: Το X «εργάζεται σκληρά» για να συμμορφωθεί με το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό

Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης του X (πρώην Twitter) διαβεβαίωσε σήμερα πως το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης «εργάζεται σκληρά» για να συμμορφωθεί με τον ευρωπαϊκό κανονισμό που επιβάλλει ενισχυμένες υποχρεώσεις στους γίγαντες του Ίντερνετ εναντίον των παράνομων περιεχομένων και της παραπληροφόρησης.

«Εργαζόμαστε σκληρά πάνω σ' αυτό», έγραψε στο X ο δισεκατομμυριούχος, απαντώντας σε βίντεο του ευρωπαίου επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν σχετικά με αυτό το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA στα αγγλικά) που καθίσταται σήμερα υποχρεωτικός για τις μεγαλύτερες πλατφόρμες.

Today, the Digital Services Act — #DSA — becomes legally enforceable for Very Large Online Platforms & Search Engines.

These systemic platforms play a very important role in our daily lives — so it was time for the EU to set our own rules.

A safer Internet for everyone 🇪🇺 pic.twitter.com/fGPCERx5mW

— Thierry Breton (@ThierryBreton) August 25, 2023