Οι υπερσύγχρονες γαλλικές και ελληνικές φρεγάτες Belharra χτίζονται στο ναυπηγείο του Λοριάν της Γαλλίας και πρόκειται να ενισχύσουν έντονα την αποτρεπτική ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Naval Group μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφίες από την κατασκευή τους, σημειώνοντας πως: «Αυτό το αριστούργημα τεχνολογίας είναι το έμβλημα των εξαιρετικών δυνατοτήτων της φρεγάτας πολλαπλών αποστολών».

[#NAVGREEK] ⚓ 🇬🇷 The PSIM "Panoramic Sensors and Intelligence Module" of the HS Kimon (HN1) was erected at Naval Group Lorient, this masterpiece of technology is the emblem of the multimission frigate's outstanding capabilities. pic.twitter.com/HisOZaoWu7

— Naval Group (@navalgroup) July 26, 2023