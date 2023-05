Έφτασε τα 750 μέλη η ψηφιακή πλατφόρμα Zero Waste HoReCa Hub

Το Zero Waste HoReCa Hub έρχεται να λύσει περισσότερα από ένα προβλήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Σε 750 ανέρχονται τα μέλη της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και αναγνώρισης Zero Waste HoReCa Hub που λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2022. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ψηφιακή πλατφόρμα Zero Waste HoReCa έχει αποκτήσει ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση, και συνεχίζει να προσκαλεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τους θέσης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να γίνουν μέλη, να εκπαιδευτούν σε θέματα κυκλικής οικονομίας και να αυξήσουν το ποσοστό ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τους, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα.

Το Zero Waste HoReCa Hub έρχεται να λύσει περισσότερα από ένα προβλήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου, αφού προσφέρει ξεκάθαρα οφέλη και στηρίζει τη μετάβαση στη νέα εποχή. Σε αυτόν το άξονα, οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μειώνουν τα λειτουργικά τους έξοδα, εξασφαλίζουν δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις νέες νομοθεσίες, μειώνουν τα δημοτικά τους τέλη, μειώνουν τη γραφειοκρατία, εξασφαλίζουν δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία και καθοδήγηση από ειδικούς και αυξάνουν την προσέλκυση πελατών και επενδύουν στη φήμη τους.

Η Μαρία Τζελέπη, διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Coca-Cola Hellas, σχολιάζει σχετικά με τη θετική πορεία της πλατφόρμας: «Με το Zero Waste HoReCa Hub εγκαινιάσαμε μία νέα εποχή για τον κλάδο συνολικά και είναι μεγάλη μας χαρά που 750 επιχειρήσεις έχουν γίνει μέλη της προσπάθειας, σε μόλις 4 μήνες. Αυτό μόνο με αισιοδοξία μπορεί να μας γεμίζει, ενώ υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του κλάδου για την ενίσχυση του ποσοστού ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο. Όραμά μας για το 2023 είναι να απονείμουμε Zero Waste διακρίσεις σε όλα τα μέλη του δικτύου μας, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την αφοσίωσή τους σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο».

Υπενθυμίζεται ότι το Δίκτυο Zero Waste HoReCa ιδρύθηκε το 2019 στο πλαίσιο της πλατφόρμας Zero Waste Future από την Coca-Cola Hellas και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation).