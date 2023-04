Κουτεντάκης (Τράπεζα Πειραιώς): Προσφορά όλο και περισσότερων σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών

Ο κ. Κουτεντάκης σημείωσε ότι ο ρόλος των τραπεζών είναι διπλός: στο κομμάτι των συναλλαγών και στο συμβουλευτικό κομμάτι.

Οι τράπεζες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής εμπειρίας των πελατών καθώς επεκτείνουν συνεχώς το ρόλο τους. Πέρα από τη χορήγηση δανείων, προσφέρουν όλο και περισσότερες σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και λειτουργούν συμβουλευτικά, απαντώντας στις ανάγκες των πελατών τους, επισήμανε ο Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο Delphi Forum και στο πάνελ με θέμα Responding to the New Reality in Financial Institutions.

Ο κ. Κουτεντάκης σημείωσε ότι ο ρόλος των τραπεζών είναι διπλός: στο κομμάτι των συναλλαγών και στο συμβουλευτικό κομμάτι. Πρόκειται για τομείς όπου και οι ανάγκες των καταναλωτών είναι διαφορετικές και ο ανταγωνισμός είναι έντονος τόσο από τράπεζες, όπως και από fintechs.

Στο σκέλος των συναλλαγών, οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν με πολύ γοργό ρυθμό, με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου να βρίσκεται στο επίκεντρο, και με την πρόκληση να εντοπίζεται στην ανάγκη οι συναλλαγές να γίνονται με ασφάλεια, γρήγορα και φθηνά, τόνισε ο κ. Κουτεντάκης.

Οι τράπεζες, αντιμετωπίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό, και από fintechs, έχουν αναπτύξει μέσω της τεχνολογίας νέα προιόντα και υπηρεσίες, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και έχοντας διευρυμένο ρόλο, πέραν της χορήγησης δανείων, πρόσθεσε. «Εχουμε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε πιο μπροστά από τους νέους παίκτες της αγοράς που είναι ανταγωνιστές μας», ανέφερε.

Οσο αφορά το συμβουλευτικό κομμάτι, ο ρόλος των τραπεζών είναι σημαντικός καθώς το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Καταρχάς στις επενδύσεις που έχουν γίνει πολύ σύνθετες, όσο και σε πεδία όπως, για παράδειγμα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις που επιδιώκουν την κάλυψη διαφορετικών αναγκών, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, του Ταμείου Ανάκαμψης, δανείων για χρηματοδότηση επενδύσεων, μεταξύ άλλων, ώστε χρειάζονται συμβουλές και καθοδήγηση.

Οι πελάτες ζητούν συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι τράπεζες έχουν αναπτύξει εργαλεία και τεχνογνωσία για τους υποστηρίξουν σε όλο το φάσμα των αναγκών τους, είπε ο κ. Κουτεντάκης, φέρνοντας ως πρόσθετο παράδειγμα τομέα που είναι αναγκαίες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις τραπεζοασφάλειες.

Οι τράπεζες δίνουν σημαντική προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους και ανταγωνίζονται με επιτυχία τους νέους παίκτες της αγοράς, υπογράμμισε ο επικεφαλής λιανικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς.