Bloomberg: Κανένα ενδιαφέρον για εξαγορά Dow Jones ή Washington Post

Η Bloomberg διαψεύδει δημοσιεύματα που τη θέλουν να ενδιαφέρεται για την αγορά των Dow Jones και Washington Post.

Η Bloomberg επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι δεν ενδιαφέρεται να εξαγοράσει ούτε την Dow Jones ούτε την Washington Post.

«Δεν έχουν υπάρξει συνομιλίες με κανέναν ή με κάποιον οργανισμό για εξαγορά», υπογράμμισε στο Twitter ο Τάι Τρίπετ, εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρίας οικονομικών και ενημέρωσης με έδρα τη Νέα Υόρκη με τον Μάικλ Μπλούμπεργκ να το κάνει retweet.

Here’s an official response to recent media reports and speculation:

“There have been no conversations with anyone or either organization about an acquisition. The company has no interest in acquiring either.” - Ty Trippet, Bloomberg LP spokesman

— Ty Trippet (@ttrippet) December 25, 2022