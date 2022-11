Ο Έλον Μασκ επαναφέρει στο Twitter απαγορευμένους λογαριασμούς - «Καμία απόφαση ακόμα για τον Τραμπ»

Οι τρεις λογαριασμοί είχαν απαγορευτεί από την Twitter για προώθηση ακατάλληλων μηνυμάτων και θεωρούνται πως εκπροσωπούσαν ιδιαίτερα συντηρητικές απόψεις.

Την επαναφορά λογαριασμών στο Twitter που είχαν απαγορευτεί από την προηγούμενη διοίκηση της πλατφόρμας ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Έλον Μασκ.

Ο νέος ιδιοκτήτης του social media ανακοίνωσε πως επανέρχονται σε λειτουργία οι λογαριασμοί της Κάθι Γκρίφιν, του Καναδού ιατρού Τζόρνταν Πέτερσον και του ευαγγελιστικού σατιρικού site Babylon Bee.

Οι τρεις λογαριασμοί είχαν απαγορευτεί από την Twitter για προώθηση ακατάλληλων μηνυμάτων και θεωρούνται πως εκπροσωπούσαν ιδιαίτερα συντηρητικές απόψεις.

Ακόμα, ο Μασκ σε tweet του ανέφερε πως δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για την αποκατάσταση του λογαριασμού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.

Trump decision has not yet been made.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022