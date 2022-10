Twitter: Υπάλληλοι φεύγουν με κούτες από τα γραφεία της - Ο Μασκ δημιουργεί Συμβούλιο Διαχείρισης Περιεχομένου

Φάρσα ή πραγματικότητα, τα πάνω-κάτω φέρνει ο CEO της Tesla στο Twitter.

Περικοπές προσωπικού ξεκίνησε στην εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Twitter με το... «καλημέρα» ο Έλον Μασκ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Υπάλληλοι της Twitter εμφανίζονται να αποχωρούν από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο με κούτες στα χέρια. Ωστόσο, το Bloomberg αναφέρει, πως κυκλοφορεί η υποψία ότι πιθανόν να πρόκειται για κάποιου είδους φάρσα και όχι για πραγματικές απολύσεις.

Έτσι ή αλλιώς, πάντως, ο Μασκ προχωρεί σε περικοπές ξεκινώντας αμέσως μετά την οριστικοποίηση της εξαγοράς της εταιρείας απολύοντας αρκετά επιτελικά στελέχη, μεταξύ άλλων τον CEO και τον CFO.

Η εταιρεία έχει προγραμματίσει συνάντηση των υπαλλήλων για την επόμενη Τετάρτη, ωστόσο ορισμένα μέλη του προσωπικού δεν έχουν λάβει πρόσκληση.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.

No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022