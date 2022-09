Το Public Group, ως στρατηγικός συνεργάτης και επενδυτής στην Klarna, προσφέρει ακόμη περισσότερα στους καταναλωτές

Με την υπηρεσία Public Now Pay Later, το Public είναι ο πρώτος omni-retailer στην Ελλάδα που προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμών με άτοκες δόσεις “Pay in 3” της Klarna.

Με την υπηρεσία Public Now Pay Later, το Public είναι ο πρώτος omni-retailer στην Ελλάδα που προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμών με άτοκες δόσεις “Pay in 3” της Klarna.

To Public Group, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στον χώρο του retail και ecommerce σε Ελλάδα και Κύπρο, φέρνει πρώτο στην ελληνική αγορά την υπηρεσία “Pay in 3” της Klarna, προσφέροντας τη δυνατότητα ευέλικτων online πληρωμών σε άτοκες δόσεις. Εδραιώνοντας τη συνεργασία του με την κορυφαία διεθνώς εταιρία fintech, το Public Group συμμετέχει επίσης ως στρατηγικός επενδυτής στον κύκλο χρηματοδότησης ύψους 800 εκ. ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα η Klarna.

Η επένδυση, που ολοκληρώθηκε από τον επενδυτικό του βραχίονα, την Public Capital Partners, αποδεικνύει την έμφαση που δίνει το Public Group σε τεχνολογικές πλατφόρμες που φέρνουν στους καταναλωτές καινοτόμες υπηρεσίες και νέους τρόπους να απολαμβάνουν τις διαδικτυακές τους αγορές. Μέσω της Public Capital Partners αναζητά νέους συνεργάτες από τη διεθνή αγορά, με ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως είναι η Klarna, με στόχο να διευρύνει το οικοσύστημα καινοτομίας του και να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στην αγορά του omnichannel retail.

«Όραμά μας είναι να οδηγούμε την αγορά μπροστά και να διαμορφώνουμε εντελώς νέες εμπειρίες, συνδυάζοντας καινοτόμες πλατφόρμες και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν το αγοραστικό ταξίδι των πελατών μας. Οι ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμών και τα ισχυρά εργαλεία marketing της Klarna ταιριάζουν απόλυτα στην εμπειρία που θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας. Ως retail partners αλλά και ως επενδυτές της Klarna, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την αξία της συνεργασίας μας, παραμένοντας μπροστά από την αγορά και προσφέροντας μια πραγματικά omnichannel αγοραστική εμπειρία. Ήδη, τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με την Klarna είναι πολύ θετικά: μέσα στους πρώτους τρεις μήνες, βλέπουμε ήδη υψηλό ποσοστό χρήσης της νέας υπηρεσίας, αποδεικνύοντας την ανάγκη των καταναλωτών για ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Μάλιστα, 1 στους 5 πελάτες του public.gr που επιλέγουν να κάνουν αγορές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, προτιμούν τώρα να πληρώνουν με Klarna», δήλωσε ο Ρόμπυ Μπουρλάς, CEO του Public Group.

Οι καταναλωτές που επιλέγουν την Klarna μπορούν να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις που εξοφλούνται κάθε 30 ημέρες από τη στιγμή της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να κατανείμουν το κόστος των αγορών τους ομοιόμορφα και να παραλάβουν το προϊόν πριν εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό. Οι μηνιαίες πληρωμές απλώς χρεώνονται στη χρεωστική ή την πιστωτική τους κάρτα.

«Στους Έλληνες καταναλωτές αρέσει να βλέπουν και να αισθάνονται τις ηλεκτρονικές τους αγορές πριν τις εξοφλήσουν. Οι ίδιοι, όμως, παραδοσιακά αποφεύγουν τις πιστωτικές κάρτες λόγω των επιτοκίων και των κρυφών χρεώσεων. Έτσι, οι περισσότεροι πρέπει να καταφύγουν σε πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση, οι οποίες αφενός δεν είναι ευέλικτες, αφετέρου είναι δαπανηρές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους retailers», δήλωσε ο Sebastian Siemiatkowski, CEO και συνιδρυτής της Klarna. «Με την υπηρεσία άτοκων πληρωμών “Pay in 3” της Klarna, προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές μια βιώσιμη και εύχρηστη εναλλακτική λύση που τους δίνει αυτοπεποίθηση και ευελιξία κατά τις online αγορές τους».

Το Public Group πρώτο στην ελληνική αγορά λιανικής συνεργάστηκε με την Klarna, παρουσιάζοντας την υπηρεσία “Public Now Pay Later” νωρίτερα τον Ιούνιο. Οι τάσεις σήμερα στο public.gr δείχνουν ότι οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και περισσότερο τη νέα υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Klarna, ιδιαίτερα όταν αγοράζουν προϊόντα τεχνολογίας, όπως wearables, ηλεκτρονικά σκούτερ, κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις. Οι οικιακές συσκευές είναι επίσης μια δημοφιλής κατηγορία, με πάνω από το 15% των αγορών να ολοκληρώνονται μέσω της επιλογής “Public Now Pay Later”.

«Με τα Public ως στρατηγικό συνεργάτη, τον μεγαλύτερο online retailer στην Ελλάδα, έχουμε πραγματικά κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα στη χώρα. Τώρα, στόχος μας είναι να επεκτείνουμε αυτή τη δυναμική που έχουμε χτίσει και κατά τη διάρκεια των γιορτών, μέσα από το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών μας. Απώτερος σκοπός μας είναι να γίνουμε το #1 εργαλείο ανάπτυξης για τους Έλληνες retailers, βοηθώντας τους να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών και να προσεγγίσουν νέους πελάτες ανά τον κόσμο», δήλωσε ο Ηλίας Πιτσαβός, Head of Greece για την Klarna.