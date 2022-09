Ποια είναι τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα για έκδοση αδειών και περίοδο κατασκευής των εμβληματικών projects της πρώτης επενδυτικής περιόδου. Από τον «Riviera Tower» και τις βίλες έως τα Malls και τις υποδομές. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός για τα sports facilities των 100 -120 εκατ. ευρώ;

Προσφορές για έναν ακόμα διαγωνισμό που σχετίζεται με τη μεγάλη ανάπτυξη της Lamda Development στο Ελληνικό ετοιμάζονται να δώσουν, εκτός απροόπτου, οι ισχυροί κατασκευαστικοί όμιλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα μέσα Σεπτεμβρίου (16/09) έχει οριστεί η ηλεκτρονική δημοπρασία για το έργο κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων που σχεδιάζει η Lamda στην έκταση του πρώην αεροδρομίου. Ο λόγος για τον διαγωνισμό, εκτιμώμενου ύψους 100 έως 120 εκατ. ευρώ, βάσει αρχικών σχεδίων, που σχετίζεται με τη δημιουργία των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στον χώρο του Ελληνικού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν σε σχετική παρουσίαση της Lamda το «Sports Park» θα αναπτυχθεί προς το δυτικό «κομμάτι» της επένδυσης, κοντά σχετικά σε οικιστικές αναπτύξεις πλησίον του πάρκου (Residential by The Park), ενώ γίνεται αναφορά για έκδοση αδειών στο β’ εξάμηνο του 2022 και περίοδο κατασκευής των σχετικών έργων από το πρώτο εξάμηνο 2023 έως το α’ εξάμηνο του 2024 (το έργο: Sports Facilities).

Για τις υπόλοιπες υποδομές, από τον «Riviera Tower» και τις βίλες έως τα εμπορικά κέντρα, οι εκδόσεις αδειών θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο 2023 με την περίοδο κατασκευής να εκκινεί ανά περίσταση από του χρόνου και να ολοκληρώνεται έως τα τέλη 2025 – α’ εξάμηνο 2026, σύμφωνα βέβαια με το μέχρι τώρα πλάνο και εφόσον στην πορεία δεν προκύψουν αλλαγές και αναθεωρήσεις.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ήδη λάβει 2-3 παρατάσεις καθώς αρχικά προβλέπονταν για την περίοδο Απριλίου – Μαΐου, μεταφέρθηκε για το καλοκαίρι και πλέον έχει οριστεί για τα μέσα Σεπτεμβρίου, αν και πρέπει να προσθέσουμε ότι πάντα τα χρονοδιαγράμματα σε τέτοιες διαδικασίες αλλάζουν, ιδίως όταν πρόκειται για ένα μεγάλο και πολύπλοκο project με πολλούς διαγωνισμούς. Κατά συνέπεια, μένει να φανεί αν θα τηρηθεί το εν λόγω χρονικό όριο.

Όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr σε σχετικό του θέμα στα τέλη Μαΐου, στο πλάνο προβλέπονται εγκαταστάσεις και προπονητήρια για κολύμβηση, στίβο, ενόργανη και ρυθμική γυμναστική, ποδόσφαιρο (και επαγγελματικό), μπάσκετ, τένις, beach volley, αλλά και ξενώνες διαμονής, χώρους στάθμευσης (η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται σε 1.381 θέσεις, υπόγειες οι 376), σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ποδηλατόδρομου/πεζόδρομους πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις, κτήρια υποστηρικτικών λειτουργιών και διοίκησης κ.α. Να σημειωθεί ότι η μελέτη για τις εγκαταστάσεις εκπονήθηκε με γνώμονα την ανάγκη για εξοικονόμηση στην κατανάλωση.

Τα βασικά χρονοδιαγράμματα για τις αναπτύξεις

Σε σχέση με άλλα projects της πρώτης 5ετούς επενδυτικής φάσης της μεγάλης ανάπτυξης στο Ελληνικό, αναφέρεται ότι τα κτήρια ΑΜΕΑ και σχολεία (έχουν λάβει άδειες) θα κατασκευαστούν έως το α’ εξάμηνο 2023, η υπογειοποίηση Λ. Ποσειδώνος και το οδικό δίκτυο (μέρος της αρχικής φάσης των υποδομών που ανέλαβε η ΑΒΑΞ, δεν χρειάζονται οικοδομικές άδειες, έχουν λάβει άλλες εγκρίσεις) έχουν κατασκευαστικό χρονοδιάγραμμα έως και το β’ εξάμηνο 2024, ενώ οι άλλες εργασίες της πρώτης φάσης των υποδομών (έχουν εκκινήσει και αυτές) ορίζοντα έως το τέλος 2025.

Για το Μητροπολιτικό Πάρκο προβλέπεται κατασκευαστικό χρονοδιάγραμμα από το πρώτο «μισό» του 2023 έως και το β’ εξάμηνο 2025, για άλλους ανοιχτούς χώρους από το β΄ εξάμηνο 2023 έως α’ εξάμηνο 2026. Η ανακαίνιση της μαρίνα τους Αγίου Κοσμά έχει ως χρονοδιάγραμμα κατασκευής το σύνολο της διετίας 2024-2025.

Όσον αφορά στον εμβληματικό πύργο Κατοικιών «Riviera Tower» (Intrakat και Bouygues έχουν αναλάβει τον ρόλο τεχνικού συμβούλου) ο ορίζοντας κατασκευής εκτείνεται από τα τέλη του έτους – α’ 6μηνο 2023 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 (GFA: 49.000 τ.μ., Gross proceeds per GFA sqm: €12.4k).

Για τις περίφημες Cove Villas (μπροστά στη θάλασσα) αναμένεται η έγκριση των σχετικών οικοδομικών αδειών στο β’ εξάμηνο 2022 και α΄ εξάμηνο 2023, με το κατασκευαστικό χρονοδιάγραμμα να εκτείνεται από το β’ εξάμηνο 2023 έως τα τέλη του 2025. Για την επόμενη σειρά (πιο πίσω) κατοικιών με την κωδική ονομασία Cove Residences (διώροφες ή πολυώροφες μεζονέτες κ.α.) η έκδοση οικοδομικών αδειών αναμένεται εντός του β’ εξαμήνου 2022 με την περίοδο κατασκευής τους να ξεκινά στο α’ εξάμηνο 2023 και να ολοκληρώνεται στο β’ εξάμηνο 2025.

Σε σχέση με το οικιστικό τμήμα «Park-front & Mainstream Residential» η έκδοση αδειών αναμένεται τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο εξάμηνο 2023, με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής να εκτείνεται από το δεύτερο εξάμηνο 2023 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το μεγάλο Vouliagmenis Mall Complex αναμένεται να λάβει τις οικοδομικές άδειες στο πρώτο 6μηνο 2023, με την περίοδο κατασκευής του να ορίζεται από το πρώτο «μισό» του ίδιου έτους έως το πρώτο εξάμηνο 2026.

Η Marina Galleria, ο πολυτελής εμπορικός πόλος στον μαρίνα, εκτιμάται ότι θα λάβει την απαραίτητη οικοδομική άδεια στο πρώτο εξάμηνο 2023, με την περίοδο υλοποίησης του έργου να αναμένεται από το πρώτο «μισό» του 2023 έως το τέλος 2025.

Σε σχέση με τον Πύργο Μικτής Χρήσης (Mixed-Use Tower), η έκδοση της οικοδομικής άδειας προβλέπεται επίσης για το πρώτο 6μηνο 2023, ενώ το construction timeline «δείχνει» α’ εξάμηνο 2023 με α’ εξάμηνο 2026.

Πάντως, σε άλλο γράφημα της παρουσίασης της Lamda (The Ellinikon Phase 1 – Project execution timeline), αναφέρονται ημερομηνίες όπως Ιούνιος 2023 για τα Cove Residence και Ιούλιος 2023 για τις Cove Villas, Σεπτέμβριος 2024 για την παραλία, Φεβρουάριος 2024 για γραφεία στο βόρειο τμήμα, Νοέμβριος 2023 για τον Office Tower, Ιανουάριος 2023 για τον Mixed – Use Tower, Ιανουάριος 2023 για το Commercial Hub (malls και γραφεία), Απρίλιος 2023 για τη Riviera Galleria, Μάιος 2024 για Beach Hotel & Branded Residences, Ιανουάριος 2023 για το Retail Park, Μάιος 2024για Marina Hotel & Branded Residences, Σεπτέμβριος 2023 έως Απρίλιος 2024 για Park-front & Mainstream Residences, Οκτώβριος 2023 –Μάρτιος 2024 για Residences/Apartments at little Athens, Απρίλιος 2024 για τη Μαρίνα κ.α.

Η άδεια του Πύργου Κατοικιών

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η άδεια του Riviera Tower, σηματοδοτώντας την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του εμβληματικού Πύργου στο Παράκτιο Μέτωπο του Ελληνικού. Η οικοδομική άδεια του υψηλότερου κτιρίου στην Ελλάδα (200 μέτρα) ήταν μια διαδικασία ιδιαίτερα πολύπλοκη, καθώς απαιτήθηκε μεγάλος αριθμός ειδικότερων εγκρίσεων (όπως από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κ.λπ.) και χρειάστηκαν παραπάνω από 1.900 σχέδια.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο και για να υπογραφούν τα πρώτα συμβόλαια και να εισπραχθούν τα πρώτα έσοδα από τον πύργο κατοικιών. Ενδεικτικό του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος για την ανέγερση του Πύργου, που θα είναι ύψους 200 μέτρων, αποτελεί το γεγονός ότι για τα 180 διαμερίσματα του Riviera Tower που θα έχει 50 ορόφους, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για περίπου τα τρία τέταρτα της πωλούμενης επιφάνειας. Τα κατ' εκτίμηση συνολικά έσοδα κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών, για το σύνολο των διαμερισμάτων του Riviera Tower ανέρχονται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα

Γενικότερα, περί το 1 με 1,1 δισ. ευρώ αναμένεται να φτάσουν τα έσοδα της Lamda από τον οικιστικό τομέα εντός της ανάπτυξης στο Ελληνικό. Ο βασικός σχεδιασμός του ομίλου υπολογίζει έσοδα 190 εκατ. ευρώ από τις βίλες, 600 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις διαμερισμάτων και 270 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις του τρίτου οικιστικού project (condos) έως το 2025, οπότε ολοκληρώνεται η πρώτη επενδυτική φάση ανάπτυξης.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις 3 οικιστικές περιοχές που έχουν προγραμματιστεί στην πρώτη φάση της επένδυσης, ξεκινώντας από τις βίλες στο παραλιακό μέτωπο (The Cove Villas) για τις οποίες υπάρχει εξασφαλισμένο ενδιαφέρον μέσω προκαταβολών για όλα τα οικόπεδα, τα πρώτα συμβόλαια θα ξεκινήσουν να υπογράφονται σταδιακά εντός του τρέχοντος τριμήνου. Τα συνολικά έσοδα για τη Lamda αντιστοιχούν σε 190 εκατ. ευρώ, με το ήμισυ να καταβάλλεται με τις υπογραφές. Αυτό ανέφεραν μόλις προ ημερών στελέχη της εταιρείας, στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2022 σε αναλυτές.

Αντίστοιχα, για τον πύργο κατοικιών Marina Tower, τα συνολικά έσοδα εκτιμώνται σε 600 εκατ. ευρώ, με τις πρώτες υπογραφές να ξεκινούν σταδιακά το δ’ τρίμηνο του 2022 και παράλληλα με τις υπογραφές θα πληρώνεται και το 20% του τιμήματος. Οι προκαταβολές ξεπερνούν το 75% των προς πώληση διαμερισμάτων. Το τρίτο οικιστικό έργο αφορά την ανάπτυξη πολυτελών διαμερισμάτων σε κτίριο χαμηλού ύψους, πίσω από τις πολυτελείς βίλες. Το εν λόγω ακίνητο αναμένεται να συνεισφέρει συνολικά έσοδα 270 εκατ. ευρώ.