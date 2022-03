Την έναρξη λειτουργίας της Κοινωνικής Ψηφιακής Ακαδημίας Cisco NetAcad - ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους και νέες, ανακοινώνει η εταιρεία Cisco, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο της Ακαδημίας Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Smile Academy του Οργανισμού.

Το Cisco NetAcad είναι ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων με προσανατολισμό στις τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ - ICT), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους/ις εκπαιδευόμενους/ες να αποκτήσουν τις γνώσεις και τα εφόδια που απαιτούνται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στον χώρο των Νέων Τεχνολογιών και της Ψηφιακής Οικονομίας.

Η επίσημη έναρξη της Κοινωνικής Ψηφιακής Ακαδημίας Cisco NetAcad ανακοινώθηκε την Τρίτη 01 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποίησαν στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα και την Πορτογαλία κ. Αντώνης Τσιμπούκης ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και κ. Κώστας Γιαννόπουλος μαζί με τους πρώτους εθελοντές που θα δράσουν ως εκπαιδευτές της Ακαδημίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα και την Πορτογαλία κ. Αντώνης Τσιμπούκης δήλωσε: «Νιώθουμε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που στηρίζουμε αυτή τη σημαντική νέα δράση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», συνδράμοντας με το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό του διεθνούς προγράμματος Cisco NetAcad, καθώς επίσης νιώθουμε συγκινημένοι από την αυθόρμητη συμμετοχή εργαζομένων της Cisco και άλλων πιστοποιημένων ελλήνων εκπαιδευτών, οι οποίοι θα δράσουν ως οι πρώτοι εθελοντές εκπαιδευτές της Κοινωνικής Ψηφιακής Ακαδημίας Cisco NetAcad. Όλοι και όλες μαζί, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και προσφέρουμε τη δυνατότητα πρόσβασης και εκπαίδευσης σε όλους τους νέους και όλες τις νέες».

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος ευχαρίστησε τους ανθρώπους της Cisco Ελλάδος και δήλωσε: «Η Cisco είναι ένας από τους σημαντικότερους χορηγούς του “Χαμόγελου”, με πιο πρόσφατη την έμπρακτη συνεισφορά της στη δημιουργία του Πανελλήνιου Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ στο οποίο σήμερα έχουμε τη χαρά να πραγματοποιούμε τη συνάντησή μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς, τόσο τον ίδιο τον κ. Τσιμπούκη, όσο και την πλειονότητα των εργαζομένων της Cisco αλλά και τους εθελοντές μας, οι οποίοι σταθερά μας συγκινούν με τη διαθεσιμότητα και την προθυμία τους να συμπράξουν στο έργο μας, αυθόρμητα και εθελοντικά. Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι που θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μαζί με τη Cisco Ελλάδος μία τόσο σπουδαία δράση, η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε νέους και νέες να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον ψηφιακό κόσμο, είτε το είχαν ποτέ φανταστεί, είτε όχι.»

Στόχος της Κοινωνικής Ψηφιακής Ακαδημίας Cisco NetAcad είναι να φέρει σε επαφή με το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό πρόγραμμα Cisco NetAcad, νέους και νέες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Έτσι, η συμμετοχή στην Κοινωνική Ψηφιακή Ακαδημία Cisco NetAcad δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/ις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευόμενους/ες. Η Κοινωνική Ψηφιακή Ακαδημία Cisco NetAcad από την Ακαδημία Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Smile Academy θα μπορέσει να ξεκινήσει την επίσημη λειτουργία της στις 20 Μαρτίου 2022.

Η Ακαδημία θα προσφέρει κύκλους μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο κάθε κύκλου, καινούριοι και καινούριες εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να εγγράφονται και να παρακολουθούν τα εισαγωγικά μαθήματα, ενώ οι παλαιότεροι/ες εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να προχωρούν σε επόμενα, πιο εξειδικευμένα μαθήματα, ανάλογα με τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους.

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2022 θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα και θα απευθύνεται στους νέους και στις νέες των 3,5 χιλ. οικογενειών που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και υποστηρίζονται ολιστικά από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσα από τα 14 Κέντρα Στήριξής του, τα οποία λειτουργούν σε όλη τη χώρα (μάθετε περισσότερα για τα Κέντρα Στήριξης εδώ). Ο πρώτος κύκλος θα ξεκινήσει με τη συμμετοχή 100 νέων εκπαιδευόμενων, προκειμένου να προστατευτεί ο έντονα διαδραστικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού προγράμματος και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα με στόχο την αξιολόγηση και τη βελτίωσή του.

Το πρόγραμμα Cisco NetAcad προσφέρεται με τη μέθοδο e-Learning. H ύλη και οι εξετάσεις είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου, από την παγκόσμια πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η Cisco. Στην πλειονότητά τους τα μαθήματα, ιδίως εκείνα του εισαγωγικού επιπέδου, προσφέρονται ασύγχρονα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους/ις εκπαιδευόμενους/ες να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν, όσο περιορισμένος και αν είναι ο χρόνος που δύνανται να διαθέσουν.

Επιπλέον, ειδικά στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ψηφιακής Ακαδημίας Cisco NetAcad από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία σε τακτά χρονικά διαστήματα, να συνδέονται σε ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις με ελληνόφωνους εθελοντές εκπαιδευτές, οι οποίοι θα τους/ις βοηθούν να προσεγγίζουν τη διδακτική ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος και να λύνουν τυχόν απορίες τους.

Έτσι, η πορεία των εκπαιδευόμενων της Κοινωνικής Ψηφιακής Ακαδημίας Cisco NetAcad από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκινά από τα εισαγωγικά μαθήματα της κατηγορίας Explore (Get Connected, Intro to Cybersecurity, NDG Linux Hatched και Introduction to IoT), τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν νέοι και νέες με περιορισμένες ή και μηδαμινές προϋπάρχουσες ψηφιακές δεξιότητες, συνδυάζοντας την ασύγχρονη παρακολούθηση με ζωντανές συναντήσεις ενισχυτικής διδασκαλίας. Στη συνέχεια, η Ακαδημία δίνει στους/ις εκπαιδευόμενους/ες που το επιθυμούν, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πιο εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία προσφέρονται σύγχρονα, παρουσία εκπαιδευτών, με στόχο να διεκδικήσουν επίσημες πιστοποιήσεις που τους/ις καθιστούν περιζήτητους/ες επαγγελματίες στους κλάδους των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής οικονομίας.