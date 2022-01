Carrefour στο insider.gr: Επιστρέφουμε στην Ελλάδα στο σωστό timing - Οι στόχοι

Τους λόγους για τους οποίους τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή επιστροφής της Carrefour στην Ελλάδα αναλύουν στο insider.gr πηγές του γαλλικού κολοσσού, λίγα 24ωρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις πως η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ δρομολογεί την εκ νέου δραστηριοποίησή της στη χώρα μας, δέκα ολόκληρα χρόνια μετά τη «φυγή» της.

Όπως επισημαίνουν οι πηγές της γαλλικής πολυεθνικής «η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη και αυτή η στιγμή κρίνεται κατάλληλη για την επιστροφή της Carrefour στην Ελλάδα». Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν πως υπάρχει σημαντική ζήτηση για τα brands της Carrefour από αρκετά ανεξάρτητα καταστήματα και πρώην δικαιοδόχους της εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ η γαλλική εταιρεία είναι τόσο γνωστή στην ελληνική αγορά, που μπορεί να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην οργανωμένη λιανική. «Οι Έλληνες καταναλωτές γνωρίζουν καλά τα προϊόντα του γαλλικού ομίλου και αυτό θα προσδώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο αναπτυξιακό πλάνο της Carrefour».

Η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στοχεύει στην επέκτασή της στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας τα πρώτα της καταστήματα πριν το καλοκαίρι του 2022 και προσδοκώντας «σε μια θετική υποδοχή από την πλευρά του ελληνικού καταναλωτικού κοινού». Μάλιστα, οι ίδιες πηγές πιστεύουν ακράδαντα πως η στρατηγική συνεργασία της Carrefour με τη Retail & More θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά στην κατεύθυνση της εισόδου της στην ελληνική αγορά «γρήγορα και αποτελεσματικά».

Οι επίσημες ανακοινώσεις

Ήταν στις 11 Ιανουαρίου όταν ο γαλλικός κολοσσός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του στην Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή του και σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει εκ νέου τους συσχετισμούς στον κλάδο της οργανωμένης λιανικής στη χώρα μας. Σε μια ευνοϊκή συγκυρία για τον κλάδο, καθώς η πανδημία ανέδειξε την «παντοκρατορία» των αλυσίδων σούπερ μάρκετ όταν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας «ψυχορραγούσε», η Carrefour ετοιμάζεται να διεκδικήσει εκ νέου την «ψήφο» του Έλληνα καταναλωτή, επιστρέφοντας με νέο συνεργάτη, υπό νέες συνθήκες και με μεγαλύτερες αξιώσεις αυτή τη φορά, την ώρα μάλιστα που παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον κλάδο… Με καταλύτη την πανδημία, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων μετασχηματίζεται και εισέρχεται σε μια νέα εποχή, η οποία προμηνύει μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία του κλάδου.

Η Carrefour International Partneship υπέγραψε συνεργασία με νέο partner, την εταιρεία Retail & Μore S.A., θυγατρική του Ομίλου Teleunicom, προκειμένου να επαναφέρουν το σήμα και τα προϊόντα της Carrefour στους Έλληνες καταναλωτές. Η συνεργασία έχει ως στόχο την τοποθέτηση και ανάπτυξη των σημάτων Carrefour στην ελληνική επικράτεια.

Υπό διαμόρφωση το πλάνο ανάπτυξης

Το πλάνο ανάπτυξης και επέκτασης του εγχειρήματος βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022, οι Γάλλοι θα βρεθούν στην Ελλάδα για την οριστικοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη του brand της γαλλικής αλυσίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα νέα καταστήματα της Carrefour θα είναι μικρότερα από ότι ήταν στο παρελθόν και θα καλύπτουν τις ανάγκες του σήμερα, προσφέροντας «την εμπειρία ενός πρωτοποριακού omnichannel οικοσυστήματος που θα προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες, προσβάσιμα σε όλους». Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής αλυσίδας, τα πρώτα καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν στην Κρήτη.

Οι Γάλλοι επιστρέφουν στην Ελλάδα με partner τον Όμιλο Βαρδινογιάννη

«Η Carrefour επιστρέφει στην Ελλάδα γιατί βρήκε τον κατάλληλο συνεργάτη», σχολιάζουν στο insider.gr πηγές με γνώση των συζητήσεων. «Ο Όμιλος Teleunicom και η θυγατρική του Retail & More, είναι για εμάς η καλύτερη βάση για να μπούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά» δήλωσε, κατά τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Patrick Lasfargues, Executive Director της Carrefour International Partnerships.

Η νεοσύστατη Retail & More δραστηριοποιείται στον κλάδο λιανικής πώλησης τροφίμων και είναι θυγατρική της TeleUnicom, που αποτελεί μέλος του Ομίλου AVE, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη. Η Retail & More ιδρύθηκε το περασμένο καλοκαίρι - όταν ο Όμιλος AVE ανακοίνωσε επισήμως την είσοδό του στο χώρο της διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης - με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 250 χιλ. ευρώ. Διευθύνων Σύμβουλος της Retail & More είναι ο Βασίλης Στασινούλιας, υψηλόβαθμο στέλεχος της Carrefour – Μαρινόπουλος για πάρα πολλά χρόνια. Η TeleUnicom ιδρύθηκε το 1995, δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και τεχνολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο και αντιπροσωπεύει εδώ και πολλά χρόνια κορυφαίες μάρκες τεχνολογίας.

To brand Carrefour

Η ιστορία του Carrefour ξεκινά το 1959 με τη συνάντηση του Marcel Fournier, ιδιοκτήτη ενός καταστήματος νεωτερισμών στο Annecy και της οικογένειας Badin-Defforey, χονδρέμπορου τροφίμων στο Lagnieu στο Ain. Προερχόμενοι από επιχειρηματικές οικογένειες, ο Marcel Fournier και ο Denis Defforey εφάρμοσαν self-service γαλλικού τύπου, πρώτα σε μια επιφάνεια 200 τμ, προτού ανοίξουν τον Ιούνιο του 1960 ένα σούπερ μάρκετ 850 τμ στη διασταύρωση της λεωφόρου Parmelan και της λεωφόρου André-Theuriet στο Annecy. Άλλωστε η γαλλική λέξη Carrefour σημαίνει «σταυροδρόμι» και «δημόσια πλατεία».

Το 1970 η Carrefour εισέρχεται στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, ενώ τρία χρόνια αργότερα ξεκινά η «διεθνοποίησή» της, μέσω της εξερεύνησης νέων αγορών. Έτος ορόσημο αποδείχθηκε το 1999, όταν η συγχώνευση της Carrefour με την Promodès γέννησε τον δεύτερο μεγαλύτερο διανομέα στον κόσμο.

Σήμερα, με ένα πολυμορφικό δίκτυο περίπου 13.000 καταστημάτων σε περισσότερες από 30 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική, η Carrefour αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους λιανικής τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, με έσοδα ύψους 78,6 δισ. ευρώ το 2020. Ο όμιλος απασχολεί 320.000 εργαζόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι η Carrefour έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην ελληνική αγορά λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’90, μετά από στρατηγική συνεργασία με τη Μαρινόπουλος Α.Ε. που αποτέλεσε επί σειρά ετών τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο στην Ελλάδα. Τελικά, τον Ιούνιο του 2012, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο απόγειο της οικονομικής κρίσης, η Carrefour ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Ελλάδα, προκαλώντας αίσθηση στο εγχώριο επιχειρείν. Οι Γάλλοι αποσύρθηκαν τότε από την ελληνική επιχειρηματική σκηνική, πουλώντας στη Μαρινόπουλος Α.Ε. το μερίδιό τους στην Carrefour - Μαρινόπουλος, το οποίο διαμορφωνόταν σε 50%