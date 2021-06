8ο Εnvolve Award Greece: Ανακοινώθηκαν οι 10 φιναλίστ

Το Envolve Entrepreneurship ανακοινώνει τους 10 φιναλίστ του 8ου Envolve Award Greece, οι οποίοι διεκδικούν άτοκη χρηματοδότηση, καθοδήγηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης. Οι φιναλίστ προέρχονται από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο και δραστηριοποιούνται στους κλάδους της τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (FinTech), του λιανεμπορίου (Retail Tech), της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, του τουρισμού, των τροφίμων και ποτών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της διοργάνωσης, η ανακοίνωση των νικητών του 8ου Envolve Award Greece θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Ιουνίου στις 19.00, με την παρουσία εκπροσώπων από την ελληνική κυβέρνηση και το οικοσύστημα των startups. Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση θα παραστούν, είτε δια ζώσης είτε μέσω οπτικοακουστικών μέσων, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, εκπροσωπώντας την Προεδρία της Κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, και η Υφυπουργός Παιδείας, κα. Ζέττα Μακρή. Το οικοσύστημα καινοτομίας θα εκπροσωπήσουν, μεταξύ άλλων, η κα. Μυλαίδη Στούμπου της Microsoft, η κα. Μαρίνα Χατσόπουλος της Levitronix Technologies, καθώς και o κ. Peter Economides και o συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ferryhopper, κ. Χρήστος Σπαθαράκης. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη στην ATRAKTOS και θα μεταδοθεί ζωντανά στην πλατφόρμα webcast της Chorus Call Hellas, σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Ο Jimmy Αθανασόπουλος, Πρόεδρος του Envolve Entrepreneurship, δήλωσε: «Αν και διανύουμε μια απαιτητική περίοδο, το Envolve συνεχίζει την αποστολή του υποστηρίζοντας επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα, εμψυχώνοντάς τους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Οι φετινοί φιναλίστ αποδεικνύουν ότι οι λαμπρές ιδέες, η καινοτομία, η ομαδική εργασία και η ανάπτυξη, μπορούν να επιτευχθούν, παρά τα εμπόδια. Εμπνεόμαστε από τους εκατοντάδες επιχειρηματίες που συναντήσαμε κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι οποίοι είδαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν ένα νέο εγχείρημα και να εξελίξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο."

Ο Αλέξανδρος Νούσιας, Διευθυντής του Envolve Entrepreneurship στην Ελλάδα, σχολίασε: «Συγχαίρουμε τους δέκα φιναλίστ και τους εκατοντάδες φιλόδοξους επιχειρηματίες για την επιμονή τους. Φέτος, η ομάδα μας ενίσχυσε την παρουσία της στο οικοσύστημα με την προσθήκη δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και δύο επιπλέον προγραμμάτων για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες τεχνολογίες. Ο κύριος στόχος μας είναι να προωθούμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξή της, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας. Οι φιναλίστ αποτελούνται από ικανές ομάδες με γνώση της αγοράς, καινοτόμες μεθόδους και πείσμα."

Η αποστολή του Envolve βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εκπαίδευση, τους πόρους και τα βραβεία. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός παρέχει εκπαίδευση για νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, αξιοποιώντας παράλληλα συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και εταιρείες, που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών πόρων.

Το πρόγραμμα βράβευσης Envolve Award Greece, που ιδρύθηκε από τον Όμιλο Libra, διεξάγεται για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και υποστηρίζεται από δεκάδες οργανισμούς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ΗΠΑ. Από το 2012, το Envolve έχει αναδείξει 31 νικητές, που δραστηριοποιούνται σε 19 τομείς της οικονομίας. Οι νικητές αυτοί έχουν συνεισφέρει στην Ελληνική οικονομία με τη δημιουργία περισσότερων από 1.800 νέων θέσεων εργασίας, ενώ η συνολική τους αποτίμηση ξεπερνά σε αξία τα €340.000.000. Υποστηρικτές του βραβείου στην Ελλάδα είναι οργανισμοί όπως η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η Amazon, η Antidote, η Atraktos, το Epixeiro.gr, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., το IED, η Intracom Telecom, το indima.gr, το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Βασαρδάνης & Συνεργάτες, η Jalouise PTY LTD, το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου, η Microsoft, η People for Business, η Prisma Consulting, η Reed Smith, η SAP Hellas, η Startup Elevator, η Vestbee, η V+O Communication και η White Room.

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Atraktos, της Chorus Call Hellas, της Brookstreet Equity Partners LLP, της Red Bull, του Action24, του Epixeiro, της Aria Hotels, της Ferryhopper, του TYCO, του MINU και του Marocaine.

Η κριτική επιτροπή και η ομάδα του Envolve αξιολόγησαν προσεκτικά εκατοντάδες επιχειρηματικές ιδέες από ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φέτος, παρά το γεγονός ότι όλες οι δραστηριότητες του Envolve πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά, οι προσδοκίες για τον όγδοο κύκλο βραβείων ξεπεράστηκαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο διαγωνισμός δέχτηκε υποβολές πολλά υποσχόμενων επιχειρηματικών σχεδίων, ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της τεχνολογίας και της υγείας.

Εκτός του Envolve Award Greece, το κοινό ψηφίζοντας τους αγαπημένους του φιναλίστ θα αναδείξει τους νικητές για τα βραβεία #GetEnvolved, βάσει των βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στους λογαριασμούς Facebook και Instagram του Envolve στην Ελλάδα (https://www.facebook.com/envolveGR και https://www.instagram.com/envolveGR). Οι τρεις νικητές του #GetEnvolved Award θα λάβουν 3.000€, 2.000€ και 1.000€ αντίστοιχα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων του κύριου διαγωνισμού του Envolve Award Greece. Tο πρώτο βραβείο των 3.000€ διατίθεται με την ευγενική χορηγία της Brookstreet Equity Partners LLP, θέλοντας να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στη μνήμη του Συνιδρυτή κ. Γεώργιου Μπόλου, Γενικού Διευθυντή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ικανότατο διευθύνοντα σύμβουλο και κατά συρροή επιχειρηματία. Το βραβείο θα απονεμηθεί από την κόρη του, κα. Ναταλία Μπόλου, η οποία θα ταξιδέψει από το Παρίσι για τη βράβευση.

Οι φιναλίστ του 8ου Envolve Award Greece είναι:

1.bindbops: Το bindbops είναι ένα λογισμικό για τη διαχείριση εξοπλισμού στο χώρο κατασκευής και συντήρησης κτηρίων, το οποίο αυτοματοποιεί την διαδικασία καταχωρήσεων αντικειμένων αναλύοντας την ετικέτα οποιουδήποτε φυσικού αντικειμένου, όπως εξοπλισμό, μηχάνημα ή απόθεμα. Η τεχνολογία της bindbops βασίζεται σε Computer Vision (μηχανική όραση) και Natural Language Processing (επεξεργασία φυσικής γλώσσας) και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), παρέχοντας στους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, να ελαχιστοποιήσουν τα σφάλματα και να διαχειριστούν τον εξοπλισμό και το απόθεμά τους. Με την API της bindbops, εταιρείες τεχνολογίας που επικεντρώνονται σε IoT, AI και AR/VR μπορούν να λαμβάνουν αυτόματα δεδομένα από φυσικά αντικείμενα.

Ιστότοπος: https://bindbops.com

Αιτούντες: Χάρης Μυλωνάδης, Κυριάκος Χατζηδημητρίου, Θάνος Δασκαλόπουλος.

2. Carge: Η Carge παρέχει λύσεις ηλεκτροκίνηση που βοηθούν τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων να εντοπίσουν, να δεσμεύσουν και τελικά να φορτίσουν, πληρώνοντας απευθείας σε χιλιάδες σταθμούς φόρτισης στην ΝΑ Ευρώπη. Είναι η μοναδική εφαρμογή παγκοσμίως που χρησιμοποιεί έξυπνους αλγόριθμους για εξισορρόπηση δικτύου μέσω άμεσης σύνδεσης με κάθε αυτοκίνητο.

Ιστότοπος: https://carge.co

Αιτούντες: Ελευθέριος Καραμπατσάκης και Πέτρος Μπένος.

3. Hotellisense: H Hotellisense προσφέρει μια Business intelligence cloud platform που επιτρέπει στα ξενοδοχεία να εκμεταλλευτούν τον πλούτο των δεδομένων που βρίσκονται στα βασικά τους συστήματα για να αυξήσουν τα έσοδα και την πληρότητά τους. H Hotellisense ενοποιεί τα συστήματα διαχείρισης και τα δεδομένα ενός ξενοδοχείου, βοηθώντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων πωλήσεων, εσοδών, μάρκετινγκ και λειτουργιών να αναλύσουν σύνθετες παραμέτρους και να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα.

Ιστότοπος: https://www.hotellisense.com

Αιτούντες: Σπηλιώτης Γεώργιος, Αντωνακάκης Δημήτριος και Καραθανάσης Γεώργιος.



4. Inteligg P.C .: Η Inteligg P.C. έχει αναπτύξει το SMARTH-PROP ένα προηγμένο σύστημα έξυπνου θερμοστάτη αυτόματης μάθησης και αυτορρύθμισης. Η τεχνολογία SMARTH-PROP περιλαμβάνει αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και τεχνικές πρόβλεψης Model Predictive Control (MPC) που αναπτύσσονται σε μια πλατφόρμα Cloud Computing (υπολογιστικού νέφους). Η λύση προσφέρει πολυζωνικό έλεγχο συστημάτων θέρμανσης / ψύξης σε μεγάλα κτίρια. Χρησιμοποιεί ασύρματα συνδεδεμένους αισθητήρες και επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%.

Ιστότοπος: https://www.inteligg.com

Αιτούντες: Χρήστος Ιωακειμίδης, Κωνσταντίνος Γενηκομσάκης, Αλί Μπαγκέρι, Βασίλειος Σακελλαρίου.

5. Momcycle: Η Momcycle είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα (online marketplace) αφιερωμένη σε μεταχειρισμένα (pre-owned) παιδικά είδη. Η Momcycle προσφέρει στους γονείς ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο με πολλαπλές λειτουργίες, επιτρέποντάς τους να μετατρέψουν τα είδη που δεν χρειάζονται πλέον σε έσοδα, και να αγοράσουν τις αγαπημένες τους μάρκες σε μεγάλη έκπτωση. Διαθέτει ένα σύγχρονο περιβάλλον με επιμέλεια καταχωρίσεων, τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για συναλλαγές και μια αξιόπιστη διαδικασία αποστολών. Μέσω της Momcycle, οι γονείς μπορούν να παρατείνουν τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους, προάγοντας τη βιώσιμη κατανάλωση.

Ιστοσελίδα: https://www.momcycle.gr

Αιτούντες: Ιλεάνα Ισμυρίδη, Νίκη Λαλιώτη.



6. obko: To obko είναι μια εφαρμογή που ενοποιεί την οικονομική ζωή και συμπεριφορά ενός χρήστη με σκοπό να παρέχει προηγμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο ευρύ κοινό, υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν μόνο οι affluent πελάτες. Το obko εγκαινιάζει μια επαναστατική γκάμα από υπηρεσίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης συμπεριλαμβανομένων ενός Προσωπικού Βοηθού, ενός συμβούλου οικονομικών και ενός relationship manager που βοηθάνε το χρήστη να απλοποιήσει και να αυτοματοποιήσει τις καθημερινές τραπεζικές του εργασίες, να μειώσει τα έξοδα του και να λάβει προσωποποιημένη χρηματοοικονομική καθοδήγηση.

Ιστοσελίδα: www.i-am-obko.com

Αιτούντες: Γιώργος Γαβριήλ, Βασίλης Λινάκης, Νίκος Κωνσταντινίδης και Εύη Ευσταθίου.



7. Project Parenting: Το Project Parenting καινοτομεί δημιουργώντας την 1η Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Γονεϊκότητας στην Ελλάδα. Έχει αναπτύξει ένα από τα μεγαλύτερα διεπιστημονικά δίκτυα εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι μοιράζονται την εμπειρία και τις γνώσεις τους μέσω βίντεο, ηλεκτρονικών βιβλίων (e-book), άρθρων, ζωντανών παρουσιάσεων (live στο facebook) και διαδικτυακών σεμιναρίων. Η ομάδα στοχεύει στην επιπρόσθετη δημιουργία ενός διαδικτυακού καναλιού για γονείς με live εκπομπές που παρουσιάζουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες, ώστε να σταθεί δίπλα στους γονείς ακόμα πιο ενεργά. Σε κάθε δύσκολο και καινούριο τους βήμα, δίνοντάς τους εφόδια, θεωρητικά και πρακτικά.

Ιστοσελίδα: www.projectparenting.gr

Αιτούντες: Μαρίνα Αρπλιά, Δανάη Κώτσου, Μαριαλένα Μαντζαβέλα, Μαριαλένα Αγγελή,

Δημήτρης Κωνσταντίνου, Όλυ Πατσούρα, Φωτεινή Μελετάκη.



8. Tourmie: Η Tourmie αλλάζει το παραδοσιακό concierge , δίνοντας τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία και καταλύματα να παρέχουν εξατομικευμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες τους. Η Tourmie επιτρέπει στους επισκέπτες να αναζητούν, να κάνουν κράτηση και την πληρωμή σε προσωποποιημένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, όπως εκδρομές, ενοικίαση αυτοκινήτου και μεταφορες, εύκολα και γρήγορα από την ασφάλεια του κινητού τους τηλεφώνου. Μέσω της Tourmie, τα καταλύματα αυξάνουν την αποδοτικότητα του front office, επιτρέποντας τη διαχείριση των αιτημάτων για υπηρεσίες, προσφέρουν καλύτερες εμπειρίες στους επισκέπτες και δημιουργούν νέα κανάλια εσόδων.

Ιστότοπος: https://www.tourmie.com

Αιτούντες: Στέλιος Χριστάκης, Γιώργος Χριστάκης, Γιάννης Μακρίδης, Νικολέτα Καμπιτάκη και Γιάννης Κοτρωνάκης.



9. Valuelenz: Το Valuelenz αποτελεί μια Retail Tech υβριδικού εμπορίου, που δίνει τη δυνατότητα στους λιανέμπορους οποιουδήποτε μεγέθους και τομέα να υποστηρίζουν εξατομικευμένες, γρήγορες, και ασφαλείς αγορές των πελατών τους μέσα από «phygital» κανάλια. Το Valuelenz βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές με απλό και οικονομικό τρόπο, εκδημοκρατίζοντας την πρόσβαση στην τεχνολογία και προσφέροντας σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Ιστότοπος: https://valuelenz.com/

Αιτούντες: Πάνος Κωνσταντινίδης και Τζένη Ταντίδου.



10. 12GODS: Η 12GODS δημιουργεί χαρμάνια βοτάνων σε μία πλήρως βιοδιασπώμενη κάψουλα για μηχανές NespressoTM. Συνδέοντας την επιστημονική καινοτομία με τις καλές πρακτικές στην αγροτική παραγωγή, η 12GODS εισάγει μία σειρά προϊόντων που ακολουθούν βιώσιμες πρακτικές καθ' όλη τη διαδικασία παραγωγής, περιορίζοντας τον χρόνο παραγωγής των αφεψημάτων. Η 12GODS ευελπιστεί να γίνουν τα προϊόντα της ταυτόσημα με την ευζωία, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ιστότοπος: https://www.12gods.eu

Αιτούντες: Φίλιππος Ζεμπίλας, Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Νικόλας Αντωνιάδης, Γιάννης Κουρούδης, Γιώργος Γανωτής, Δημήτρης Ιωσηφίδης, Βασίλης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Καραϊακόφογλου, Δανιήλ Καραθανάσης, Λιάνθη Μπακαέ.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 10 φιναλίστ μπορείτε να επισκεφθείτε: http://bit.ly/8EAGF

Σχετικά με το Envolve Entrepreneurship:

Το Envolve Entrepreneurship είναι ένας οργανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας, που ιδρύθηκε από το Libra Group και παρέχει πόρους, εκπαίδευση και προγράμματα βράβευσης για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα παγκοσμίως. Ο οργανισμός ενσωματώνει το πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (ΗΕΑ) και το Αμερικανικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (ΑΕΑ) – προγράμματα τα οποία έχουν αναδείξει 61 νικητές από το 2012, υποστηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και των Η.Π.Α. To Envolve στοχεύει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας όπου όλοι οι επιχειρηματίες μπορούν να ευημερήσουν και να αναπτυχθούν, και στοχεύει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, διασφαλίζοντας την άμεση διαθεσιμότητα υπηρεσιών επιχειρηματικής στήριξης σε όλους τους επιχειρηματίες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Envolve, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://greece.envolvelglobal.org

Προηγούμενοι Νικητές Envolve Award Greece:

Νικητές του 7ου Envolve Award Greece: Collaborate Healthcare (www.collaborate247.com), Finclude (https://www.finclude.ai), MOJOOLS (https://www.mojools.com) και Rodi Pharmaceuticals (http: // www .rodipharmaceuticals.com / EN)

Νικητές του 6ου Envolve Award Greece: apifon (www.apifon.com), BookingClinic.com (www.bookingclinic.com), CollegeLink (www.collegelink.gr), Ferryhopper (www.ferryhopper.com), Geomiso (www.geomiso.com), MyJobNow (www.myjobnow.com), PD Neurotechnology (www.pdneurotechnology.com) και Think Silicon (www.think-silicon.com)

Νικητές του 5ου Envolve Award Greece: Allcancode (www.allcancode.com), Fresh Strips (www.freshstrips.com), NOMADA Honey Soda (www.nomadahoneysoda.com), Tech Talent (www.techtalent.jobs) και Quizdom Education

Νικητές του 4ου Envolve Award Greece: blueground (www.theblueground.com), bubbllz (www.bubbllz.com) και Raymetrics (www.raymetrics.com)

Νικητές του 3ου Envolve Award Greece: Heliix (www.heliixinc.com), Smart Guide και Yoleni's (www.yolenis.com)

Νικητές του 2ου Envolve Award Greece: Anassa Organics (www.anassaorganics.com), e -atisfaction (www.e-satisfaction.gr), Open Circle (www.opencircleproject.com) και RTsafe (www.rt-safe.com)

Νικητές του 1ου Envolve Award Greece: Casa Parlante (www.casaparlante.gr), Different & Different (www.differentanddifferent.gr), rabt (www.rabt.co) και Stella Mare (www.stellamare.gr)