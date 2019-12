Λίγο πριν τα Χριστούγεννα ο Έλον Μασκ φαίνεται πως βρήκε χρόνο να «ελέγξει» τη σελίδα με το όνομα του στη δημοφιλή ηλεκτρονική «εγκυκλοπαίδεια» και από ότι φαίνεται είχε να κάνει αρκετές παρατηρήσεις, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Business Insider.

«Μόλις κοίταξα τη σελίδα μου στη Wikipedia για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Είναι τρελό!» και ζήτησε από κάποιον να «διορθώσει» μερικές από τις ανακρίβειες που αναφέρονταν στη σελίδα, όπως ο χαρακτηρισμός «επενδυτής.

Just looked at my wiki for 1st time in years. It’s insane! Btw, can someone please delete “investor”. I do basically zero investing.