Υποδείξεις στην Ελλάδα για τη διαχείριση του προσφυγικού κάνει μέσω προκλητικής ανακοίνωσης το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σχολιάζοντας το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για το μεταναστευτικό, που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, χαρακτηρίζει «αβάσιμες και ατυχείς» τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό.

Ακολουθεί μια σειρά από υποδείξεις της Άγκυρας προς την Ελλάδα να «σέβεται τα δικαιώματα των μεταναστών, τις πεποιθήσεις τους» ενώ υπενθυμίζεται επίσης ότι «η συνεργασία με την Τουρκία θα αποφέρει πιο σημαντικά αποτελέσματα από αυτά της προπαγάνδας κατά της Τουρκίας».

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Statements Made by Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis https://t.co/GmmauKFuGF