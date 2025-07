Λάιεν για πυρκαγιές στην Κύπρο: Δύναμή μας η αλληλεγγύη - Μαζί θα ξεπεράσουμε τη δοκιμασία

«Οι σκέψεις μας είναι με τον κυπριακό λαό που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα δίπλα στην Κύπρο αυτές τις δύσκολες ώρες» τόνισε.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον Κυπριακό λαό, που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον κυπριακό λαό που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα δίπλα στην Κύπρο αυτές τις δύσκολες ώρες» τόνισε.

«Έχουμε κινητοποιήσει άμεσα πόρους μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εναέριων μέσων του στόλου RescEU, για να βοηθήσουμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών» υπογράμμισε.

«Ευχαριστώ θερμά τους πυροσβέστες και όλα τα μέλη των σωστικών δυνάμεων, τόσο από την Κύπρο όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για την αυτοθυσία και το θάρρος τους» συμπλήρωσε.

«Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας. Μαζί θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία» κατέληξε.

The EU stands with Cyprus as it fights major wildfires.



We have urgently mobilised support via our Civil Protection Mechanism.



This summer, nearly 670 firefighters from 14 countries and a #rescEU fleet of 22 planes and 4 helicopters are deployed to countries in need.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2025