Το Ισραήλ απέλασε την Γκρέτα Τούνμπεργκ στην Σουηδία

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία βρισκόταν μεταξύ των 12 ακτιβιστών υπέρ των Παλαιστινίων που επέβαιναν στο σκάφος για τη Γάζα που συνελήφθη από το Ισραήλ, αναχώρησε και βρίσκεται σήμερα σε αεροπλάνο με προορισμό τη Γαλλία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχώρησε από το Ισραήλ με αεροπλάνο, με προορισμό τη Γαλλία», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, όπου δημοσίευσε επίσης φωτογραφία της ακτιβίστριας που την δείχνει σε κάθισμα επιβάτη.

Israeli Police have placed Greta Thunberg on an El Al Flight bound for Sweden from Ben Gurion International Airport in Tel-Aviv. pic.twitter.com/MF0Dl2IHhW

— OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2025