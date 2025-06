Σκληραίνει τη στάση του ο Τραμπ: Στέλνει άλλους 2.000 εθνοφρουρούς και 700 πεζοναύτες στο Λος Άντζελες

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας κατέθεσε αγωγή σε βάρος της κυβέρνησης λέγοντας ότι η ανάπτυξη της εθνοφρουράς είναι παράνομη και παραβιάζει την κυριαρχία της πολιτείας και την ομοσπονδιακή νομοθεσία

Ολοένα και μεγαλώνει η αναταραχή στις ΗΠΑ καθώς συνεχίζονται διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες μετά τα ενίοτε βίαια επεισόδια των τελευταίων ημερών που ξέσπασαν μετά τις επιχειρήσεις «σκούπα» εναντίον νόμιμων και παράνομων μεταναστών, με τον πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να υπογράφει την Δευτέρα διάταγμα για την ανάπτυξη επιπλέον 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, ενώ αρχικά έλαβε την εξαιρετικά ασυνήθιστη απόφαση να αναπτύξει εντός αμερικανικής επικράτειας 700 μέλη των πεζοναυτών.

Το μέτρο προκάλεσε οργή και σύγχυση σε πολλούς, ιδίως διαδηλωτές, αλλά και πολιτικούς των Δημοκρατικών, που κατηγορούν τον πρόεδρο πως ρίχνει λάδι στη φωτιά.

PRESS RELEASE: Approximately 700 Marines with 2nd Battalion, 7th Marines, 1st Marine Division will seamlessly integrate with the Title 10 forces under Task Force 51 in the Los Angeles Area. @DODResponse @1stMEF @DeptofDefense @USArmyNorth



Read more: https://t.co/7D3vLT4JEU

— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) June 9, 2025