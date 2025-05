ΗΠΑ: Ένας νεκρός από βομβιστική επίθεση σε κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Παλμ Σπρινγκς

Για μεμονωμένο περιστατικό κάνουν λόγο οι αρχές. Η βία εναντίον κλινικής γονιμότητας είναι ασυγχώρητη, τόνισε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Βόμβα πυροδοτήθηκε χθες Σάββατο μπροστά σε κλινική ειδικευμένη στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην καλιφορνέζικη πόλη Παλμ Σπρινγκς, ανακοίνωσε ο δήμαρχός της και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, διευκρινίζοντας πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Ο δήμαρχος Ρον ΝτεΧάρτ ενημέρωσε την εφημερίδα Los Angeles Times μέσω SMS ότι επρόκειτο για «βόμβα μέσα ή κοντά σε όχημα σταθμευμένο στο κτίριο», προσθέτοντας πως υπάρχει ένα πρόσωπο νεκρό.

«Το FBI είναι επιτόπου και θα διενεργήσει έρευνα για να εξακριβωθεί εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια», ανέφερε μέσω X ο Μπιλ Εσέιλι, ομοσπονδιακός εισαγγελέας αρμόδιος για τη συγκεκριμένη περιοχή, κάπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News, που επικαλέστηκε πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης, πέρα από το πρόσωπο που έχασε τη ζωή του, άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο δήμος ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας).

Aerial video of the Pro-Life clinic in Palm Springs. A car or box truck appears to have been the source of the explosion. No identities have been released yet, so it's probably the usual suspects. pic.twitter.com/Kf8tFpy6Dy

— Jere_Memez (@Jere_Memez) May 18, 2025