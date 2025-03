Επέστρεψαν στη Γη οι αστροναύτες που είχαν αποκλειστεί στο διάστημα από τον Ιούνιο

Η κάψουλα της SpaceX που τους έφερε πίσω, μαζί με τον αμερικανό αστροναύτη Νικ Χέιγκ και τον ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ προσθαλασσώθηκε χωρίς απρόοπτα στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα.

Έπειτα από εννέα μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ), αντί για οκτώ ημέρες που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει η παραμονή τους, οι αμερικανοί αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς επέστρεψαν στη Γη.

Η κάψουλα της SpaceX που τους έφερε πίσω, μαζί με τον αμερικανό αστροναύτη Νικ Χέιγκ και τον ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ προσθαλασσώθηκε χωρίς απρόοπτα στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

